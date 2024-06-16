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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал позором саммит по Украине в Швейцарии

Медведев назвал позором и сюрреализмом «саммит мира» в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Участники саммита в Швейцарии не понимают свою роль и что они там делают, это мероприятие — позор и сюрреализм, считает Медведев. В конференции принимают участие 100 делегаций, за основу обсуждений взяли «формулу мира» Зеленского
Фото: Urs Flueeler / Reuters
Фото: Urs Flueeler / Reuters

Саммит в Швейцарии, посвященный конфликту на Украине, — сюрреализм и позор, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Никто из участников «форума мира» не знает, что он там делает и в чем его роль», — написал он в телеграм-канале. По мнению Медведева, в Швейцарии присутствуют «только проверенные» страны, однако и те делают заявления «невпопад и путаются в заученных формулах». В целом, считает зампред Совбеза, на этом мероприятии просто «прожигают деньги налогоплательщиков».

«Или, как говаривал Швондер, «это какой-то позор», — заключил он.

«Саммит мира» проходит 15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, в нем принимают участие 100 делегаций. За основу мероприятия взяли предложенную осенью 2022 года «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. В частности, на данном этапе участники конференции обсуждают три пункта из имеющихся десяти: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

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Россию на конференцию не пригласили, чтобы она ее не сорвала, объяснял Зеленский. Он пообещал передать Москве наработки по итогам мероприятия, чтобы уже на втором саммите зафиксировать конец военного конфликта.

Москва исключает переговоры с Киевом на основе «формулы мира» и призывает учитывать «реалии на земле». Накануне саммита в Швейцарии президент России Владимир Путин озвучил свои предложения по урегулированию конфликта: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, фиксация в международных договорах этих четырех регионов, Севастополя и Крыма как территорий России, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, а также ее демилитаризация и денацификация и отмена западных санкций. Зеленский счел эту инициативу «ультиматумом» и отверг ее.

Путин также называл «мирный саммит» «уловкой», которая призвана отвлечь внимание мирового сообщества и обозначить видимость легитимности действующей украинской власти. В Кремле сочли конференцию без участия России «бесперспективной».

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Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Швейцария Дмитрий Медведев саммит
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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