Рябков обвинил США в «нечистоплотных манипуляциях» данными по ДСНВ

Данные США по стратегическим наступательным вооружениям не соответствуют правилам засчета по ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), которые Вашингтон пытается обойти «нечистоплотными манипуляциями», следует из заявления заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, опубликованного на сайте МИДа.

«В результате «за скобками» остается значительный потенциал — более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие Договора, о судьбе которого внешне так сильно пекутся официальные лица в США», — отметил Рябков.

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