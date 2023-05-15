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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил о проигрыше России, но призвал избегать конфронтации с ней

Макрон: архитектура безопасности ЕС должна исключать конфронтацию с Россией
Макрон заявил, что Москва потерпела «геополитическое поражение» и впала в зависимость от КНР. При этом Макрон призвал избежать конфронтации с Россией. Путин ранее указывал, что зависимость Европы от Китая растет большими темпами.
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС)

В конфликте на Украине Россия уже проиграла геополитически и теперь превращается в вассальное государство Китая, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете L'Opinion.

Он упомянул, что Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а сама Москва усилила зависимость от Пекина. По мнению Макрона, это "геополитическое поражение». 

«Архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко», — заключил президент.

После начала российской военной операции на Украине французский лидер неоднократно призывал стороны к переговорам и множество раз созванивался как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. О последней такой беседе в Кремле сообщали 11 сентября 2022 года.

В феврале 2023 года Макрон призвал усилить поддержку Украины, поскольку Россия, по его словам, предпочла развитие конфликта мирным договоренностям. Париж передал Киеву несколько пакетов помощи, а также первым одобрил поставки Украине танков западного производства — колесных AMX-10 RC. Зеленский тогда отмечал, что видит изменение позиции Макрона по отношению к Москве со времени, когда тот говорил о недопустимости унижения России.

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Россия критикует поставки западного оружия Украины и настаивает, что военная операция все равно достигнет своих целей. В Кремле говорили, что не признают инициативы по урегулированию, если они не будут учитывать присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Владимир Путин ранее также опровергал утверждение, что Россия может оказаться под серьезным влиянием Китая. В частности, глава государства обратил внимание, что европейская экономика находится в большей зависимости от Пекина. «Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая — она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают», — говорил президент.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Эмманюэль Макрон Военная операция на Украине Россия геополитика Китай
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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