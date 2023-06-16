Al Arabiya узнал, что Париж привлечет Эр-Рияд к урегулированию на Украине

Саудовский наследный принц бен Сальман 16 июня встретится с Макроном, и президент Франции намерен просить его помочь в урегулировании конфликта на Украине. Ранее принц говорил о готовность стать посредником между Москвой и Киевом

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман (Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом попросит его помочь в урегулировании конфликта на Украине, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

Встреча Макрона и бен Сальмана пройдет 16 июня. Собеседник телеканала отметил, что Франция надеется на возможность Саудовской Аравии повлиять на Россию в рамках группы G20 в вопросе поощрения переговоров с Украиной. Это, отметили в Париже, отвечает интересам королевства и других стран региона.

Бен Сальман в сентябре прошлого года заявлял, что готов стать посредником в переговорах между Россией и Украиной и отмечал, что Эр-Рияд выступает за политическое урегулирование разногласий. Саудовская Аравия в том же месяце сообщила, что при содействии наследного принца Россия освободила десять иностранцев, взятых в плен во время спецоперации на Украине.

Российская сторона 11 июня заявила, что переговоры с Киевом сейчас невозможны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не видит даже «хлипкого фундамента» для их начала, Украина не выражает желания и готовности вести диалог. Как подчеркнул Песков, это ей не позволяет делать Запад.

В тот же день схожую позицию выразил и советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, чтобы переговоры начались, российские войска должны «убраться с чужой территории». Без этого вести переговоров «бессмысленно, опасно и убийственно» для Украины и Европы.



Макрон 12 июня заявил, что Запад хочет, чтобы контрнаступление Украины «было как можно более успешным», после чего могут начаться переговоры «на хороших условиях». Идти наступательные действия могут несколько недель или месяцев, отмечал он.