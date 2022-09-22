Бен Сальман заявил о готовности стать посредником между Москвой и Киевом

Саудовский кронпринц не в первый раз предлагает сторонам конфликта на Украине посредничество. Одно из первых его предложений прозвучало через несколько дней после начала военной операции

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности стать посредником в переговорах между участниками конфликта, сообщает Al Arabia.

«Наследный принц подтвердил заинтересованность королевства в поддержке всех международных усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса, и подчеркнул продолжение усилий по содействию смягчению гуманитарных последствий», — говорится в публикации.

Президент Украины поблагодарил кронпринца за участие в закончившейся недавно операции по обмену пленными. При посредничестве бен Сальмана Россия освободила десять иностранцев, взятых в плен во время военных действий на Украине.

В числе освобожденных были пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват. Самолет с бывшими пленными приземлился в Саудовской Аравии. В заявлении саудовского МИДа говорилось, что Эр-Рияд выражает признательность России и Украине за реакцию на усилия принца бен Сальмана по освобождению военнопленных.

Это уже не первое предложение бен Сальмана о посредничестве в кризисе на Украине. Посольство Саудовской Аравии в США 3 марта сообщало, что в телефонном разговоре с Зеленским наследный принц предложил президенту Украины свои посреднические услуги в урегулировании конфликта. Разговор бен Сальмана с Зеленским состоялся после беседы с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на рынках нефти.