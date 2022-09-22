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Военная операция на Украине ,  
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Бен Сальман заявил о готовности стать посредником между Москвой и Киевом

Саудовский кронпринц не в первый раз предлагает сторонам конфликта на Украине посредничество. Одно из первых его предложений прозвучало через несколько дней после начала военной операции
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности стать посредником в переговорах между участниками конфликта, сообщает Al Arabia.

«Наследный принц подтвердил заинтересованность королевства в поддержке всех международных усилий, направленных на политическое урегулирование кризиса, и подчеркнул продолжение усилий по содействию смягчению гуманитарных последствий», — говорится в публикации.

Президент Украины поблагодарил кронпринца за участие в закончившейся недавно операции по обмену пленными. При посредничестве бен Сальмана Россия освободила десять иностранцев, взятых в плен во время военных действий на Украине.

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В числе освобожденных были пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват. Самолет с бывшими пленными приземлился в Саудовской Аравии. В заявлении саудовского МИДа говорилось, что Эр-Рияд выражает признательность России и Украине за реакцию на усилия принца бен Сальмана по освобождению военнопленных.

Это уже не первое предложение бен Сальмана о посредничестве в кризисе на Украине. Посольство Саудовской Аравии в США 3 марта сообщало, что в телефонном разговоре с Зеленским наследный принц предложил президенту Украины свои посреднические услуги в урегулировании конфликта. Разговор бен Сальмана с Зеленским состоялся после беседы с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на рынках нефти.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Мухаммед бен Сальман Саудовская Аравия Владимир Зеленский переговоры Военная операция на Украине
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