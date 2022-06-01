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В парламенте ДНР исключили обмен пленных иностранцев

ДНР не станет обменивать пленных граждан Британии и Марокко, поскольку те действовали «как террористы, как нацисты», сообщили в Народном совете республики. Иностранцев обвинили в захвате власти, им грозит смертная казнь
Шон Пиннер
Шон Пиннер (Фото: shot_shot / Telegram)

Принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе марокканец Саадун Брагим, британцы Эндрю Хилл и Шон Пиннер обмену не подлежат, так как действовали без соблюдения международных конвенций, заявила ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Они действовали здесь не как военнослужащие. <...> Они действовали здесь как террористы, как нацисты, поэтому ни о каком обмене не может идти речи», — настаивает она.

Бойцы «Азова» (его символика признана в России экстремистской и запрещена, сам батальон могут признать террористической организацией) также не могут быть обменяны, продолжила Шишкина. По ее словам, на стороне украинских сил в боевых действиях участвуют граждане Франции, Польши и Литвы. Глава комитета подчеркнула, что следователи намерены выяснить, приехали ли они на Украину по своему желанию, либо были направлены спецслужбами и правительствами этих государств.

Джонсон призвал Россию проявить гуманизм к плененному на Украине британцу
Политика
Борис Джонсон

В Генпрокуратуре ДНР в конце мая допустили, что против группы иностранных граждан, которых в республике считают «наемниками», могут применить смертную казнь. Глава отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления ведомства Виктор Гаврилов рассказал, что расследование в отношении Хилла, Пиннера и Брагима завершено, установлена их причастность к преступлению по статьям о насильственном захвате и удержании власти (ст. 323 УК ДНР), наемничестве (ст. 440 УК ДНР) и совершении преступлений группой лиц (ч. 2 ст. 34 УК ДНР).

В середине апреля Оксана Марченко, жена арестованного на Украине оппозиционного политика Виктора Медведчука, предложила обменять его на пленных британцев. Она попросила родственников Пиннера и другого плененного гражданина королевства Эйдена Эслина добиваться от премьер-министра Бориса Джонсона освобождения путем обмена. Позднее на государственном телеканале «Россия 1» показали обращение Пиннера и другого пленного британца Эйдена Эслина к главе правительства Великобритании Борису Джонсону. Они попросили его прислушаться к предложению Марченко.

Джонсон позднее призвал Россию «гуманно и сострадательно» относиться к пленным британцам, указав в отношении Эйслина, что «его положение сильно отличалось от [роли] наемника». Премьер-министр добавил, что тот «некоторое время» служил в Вооруженных силах Украины. Власти Великобритании отговаривают граждан от непосредственного участия в боевых действиях, подчеркнул Джонсон.

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СК допросит пойманного в Мариуполе «английского наемника»
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В ДНР также не планируют обменивать пленных военнослужащих, находившихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Глава республики Денис Пушилин счел, что трибунал над ними неизбежен. Большинство из доставленных с мариупольской промзоны военных Украины находятся на территории ДНР, уточнил Пушилин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал проработать вопрос о запрете обмена «военных преступников», однако в МИДе допускали, что обмен может произойти.

В Кремле подчеркивали, что обмен Медведчука на украинских военных не обсуждается, поскольку политик — гражданин Украины, он не является военным. «На «Азовстали» же речь идет о военных и членах националистических формирований, так что это разные категории лиц», — добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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