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Политика ,  
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В Кремле ответили на вопрос об отношении к Байдену

Дмитрий Песков: Россия не опустится до нелестных оценок лидеров других стран
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Россия никогда не опустится до того, чтобы нелестно оценивать лидеров других стран и говорить оскорбительные слова в адрес руководителей. Об этом, отвечая на вопрос об отношении к президенту США Джо Байдену, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

«Скорее, это вопрос для граждан этой страны [США]. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это — не наше дело. Наше дело — те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться», — пояснил Песков.

Кремль указал назвавшему Путина мясником Байдену на окно возможностей
Политика
Дмитрий Песков

Американский президент за период своей каденции уже несколько раз публично оскорблял своего российского коллегу. В марте прошлого года Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он Путина убийцей. Путин, комментируя это заявление, сказал, что «без иронии и без шуток» пожелал бы американскому коллеге в ответ здоровья.

Позже Байден также называл Путина «военным преступником», «мясником», «смертоносным диктатором и чистейшим бандитом». В Кремле заявления Байдена называли «абсолютно непозволительными». Их не имеет права делать глава государства, «которое по всему миру на протяжении долгих лет бомбило людей, которое сбросило атомную бомбу на страну, которая уже была повержена, и в чем не было абсолютно смысла», отмечал Песков, уточнив, что имеет в виду Хиросиму и Нагасаки. «Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», — говорил он.

На вопрос, почему российский президент не отвечает на такие заявления, Песков отмечал, что Путин «очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель и глава Российской Федерации».

Теги
Дмитрий Песков оскорбление Владимир Путин Джо Байден

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