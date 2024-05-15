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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала о беспокойстве в Белом доме из-за «импульса» России на Украине

NYT: США обеспокоены из-за изменения действий России в конфликте с Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена после нескольких месяцев продвижения российских войск на Украине все больше обеспокоена тем «импульсом», который Россия набирает, чтобы изменить «траекторию» конфликта, пишет газета New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

Речь идет о наступлении российских сил в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил это 10 мая, отметив, что украинская армия была к этому готова.

Собеседники NYT отмечают, что беспилотники, предоставленные США и НАТО, были выведены из строя российскими методами радиоэлектронной борьбы, которые «появились на поле боя с опозданием, но оказались на удивление эффективными». Кроме того, задержка в принятии решения об отправке Украине нового оружия создала «лазейку, которой Россия явно воспользовалась», пишет газета.

По мнению источников, ситуация может измениться, когда будет «полностью открыт кран» для поставок новых вооружений Киеву и на линию фронта удастся перебросить молодых украинских военнослужащих.

Также некоторые помощники президента Байдена обеспокоены тем, что, как и США, Россия за время конфликта тоже извлекла уроки о том, какие технологии работают, а какие — нет.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о «тактическом успехе» российской армии на харьковском направлении. По данным ведомства, ситуация «динамично меняется», но остается сложной. За последние несколько дней в Минобороны России сообщали о контроле над целым рядом населенных пунктов на харьковском направлении.

В апреле власти пришли к соглашению о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60 млрд. 13 мая в Белом доме заявили, что часть вооружений, которое США обещали Украине, уже находится на поле боя, еще одна часть прибудет на этой неделе.

Россия осуждает военную помощь Украине со стороны других стран и считает, что это не изменит исхода конфликта, а только затянет его.

NYT узнала о беспокойстве в Белом доме из-за «импульса» России на Украине
NYT узнала о беспокойстве в Белом доме из-за «импульса» России на Украине

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Теги
Администрация президента США Джо Байден США Украина

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Для сдачи в аренду

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