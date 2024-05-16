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Экономика ,  
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Путин назвал долю операций между КНР и Россией в юанях и рублях

Путин: 90% операций между Россией и Китаем проходят в рублях и юанях

Около 90% расчетов Москвы и Пекина проводятся в национальных валютах — рублях и юанях, это дало импульс расширению торговых потоков, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с китайским коллегой Си Цзиньпином в расширенном составе, передает ТАСС.

«За прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается хорошими темпами», — сказал Путин.

У стран сформирован портфель из 80 инвестиционных проектов, это придало мощный импульс расширению торговых потоков и позволило «обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты», добавил президент. По его словам, и Россия, и Китай намерены и дальше развивать двусторонние отношения.

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Финансы
Фото:China Photos / Getty Images

В ноябре 2023 года занимавший тогда пост первого вице-премьера Андрей Белоусов сообщил, что около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях.

За год торговый оборот между странами увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд, и побил рекорд. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9% и составил около $110,97 млрд. Российский экспорт в Китай по сравнению с 2022-м вырос на 12,7%, достигнув $129,13 млрд.

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