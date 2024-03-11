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Политика ,  
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Военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 12 марта

Военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 12 марта
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности», в которых примут участие части из России, Китая и Ирана, начнутся 12 марта, сообщило иранское новостное агентство Tasnim. Учения состоятся в северной части Индийского океана.

На тренировках также будут присутствовать представители вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР. Цель учений — укрепление безопасности в регионе, обмен опытом и расширение сотрудничества между странами-участницами.

Россия, Иран и Китай проведут военно-морские учения
Политика
Фото:MN Chan / Getty Images

Учения «Пояс морской безопасности» состоятся в четвертый раз. В марте 2023 года три страны провели маневры в Османском заливе. Тогда от России в них приняли участие экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама» Северного флота. В маневрах также участвовали эскадренный миноносец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Нанжинг», иранские фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор» и другие корабли.

Моряки отрабатывали формирование межнациональной боевой флотилии, совместное маневрирование, стрельбы в дневных и ночных условиях. Также в программу вошли отработки чрезвычайных сценариев: освобождение захваченного судна, помощь терпящему бедствие судну.

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Теги
Россия Иран Китай военные учения
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