Военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 12 марта

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Совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности», в которых примут участие части из России, Китая и Ирана, начнутся 12 марта, сообщило иранское новостное агентство Tasnim. Учения состоятся в северной части Индийского океана.

На тренировках также будут присутствовать представители вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР. Цель учений — укрепление безопасности в регионе, обмен опытом и расширение сотрудничества между странами-участницами.

Учения «Пояс морской безопасности» состоятся в четвертый раз. В марте 2023 года три страны провели маневры в Османском заливе. Тогда от России в них приняли участие экипажи фрегата «Адмирал Горшков» и среднего морского танкера «Кама» Северного флота. В маневрах также участвовали эскадренный миноносец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Нанжинг», иранские фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор» и другие корабли.

Моряки отрабатывали формирование межнациональной боевой флотилии, совместное маневрирование, стрельбы в дневных и ночных условиях. Также в программу вошли отработки чрезвычайных сценариев: освобождение захваченного судна, помощь терпящему бедствие судну.