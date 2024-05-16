Путин объяснил, почему выбрал для первого визита Китай
Китайский лидер Си Цзиньпин после его переизбрания на пост председателя КНР в марте прошлого года в рамках первого зарубежного визита посетил Россию, поэтому российский президент Владимир Путин после избрания также выбрал Китай для первой поездки. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Пекине.
По словам Путина, выбор Си в качестве первого зарубежного визита России подтверждает «высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений». «Логично, что свой первый после официального вступления в должность президента России зарубежный визит я совершил именно в Китай. Конечно, здесь есть определенный символизм, но не только: эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны и помогают нам сверять часы», — сказал он.
Путин добавил, что партнерство России и Китая стало образцом того, «как должны выстраиваться связи между государствами-соседями».
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