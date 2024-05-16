Борисов назвал срок начала «экспансии» Луны Россией и Китаем
«Экспансия» Луны Россией и Китаем начнется после 2036 года, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передало «РИА Новости».
«Я скажу так: по плану, экспансия Луны — это где-то после 2036 года», — сказал он журналистам в ходе визита в Пекин.
В марте Борисов рассказал, что Москва и Пекин планируют разместить на Луне ядерную энергетическую установку на рубеже 2033–2035 годов. Он сообщил, что технологические задачи, необходимые для создания установки, практически решены. В начале мая российские специалисты начали разработку ядерной энергетической установки.
Работы идут в рамках заключенного в ноябре 2022 года российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Основными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, которые в перспективе могут привлечь к нему международных партнеров. Специалисты не только построят станцию, но и будут вместе исследовать земной спутник.
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