Борисов назвал срок начала «экспансии» Луны Россией и Китаем

Борисов: экспансия Луны Россией и Китаем начнется после 2036 года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Экспансия» Луны Россией и Китаем начнется после 2036 года, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передало «РИА Новости».

«Я скажу так: по плану, экспансия Луны — это где-то после 2036 года», — сказал он журналистам в ходе визита в Пекин.

В марте Борисов рассказал, что Москва и Пекин планируют разместить на Луне ядерную энергетическую установку на рубеже 2033–2035 годов. Он сообщил, что технологические задачи, необходимые для создания установки, практически решены. В начале мая российские специалисты начали разработку ядерной энергетической установки.

Работы идут в рамках заключенного в ноябре 2022 года российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Основными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, которые в перспективе могут привлечь к нему международных партнеров. Специалисты не только построят станцию, но и будут вместе исследовать земной спутник.