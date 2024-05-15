РФПИ и китайская Haiwei войдут в проект морского терминала СУГ в России

РФПИ и китайская Haiwei инвестируют ₽7 млрд в первый на Дальнем Востоке морской терминал перевалки СУГ. Общая стоимость проекта составит ₽30 млрд

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с китайской нефтехимической компанией Haiwei (входит в промышленную корпорацию Hebei Haiwei Group) вложить 7 млрд руб. в строительство первого на Дальнем Востоке морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Об этом сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев. Соответствующее соглашение будет подписано в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай 16–17 мая.

«Первый проект [по которому будет подписано соглашение] — это строительство первого российского морского терминала по перевалке сжиженных газов (СУГов) на Дальнем Востоке. Стоимость проекта — около 30 млрд руб., из которых РФПИ и китайский партнер вложат около 7 млрд руб.», — сообщил Дмитриев.

Какую долю получат инвесторы в проекте и будут ли еще партнеры в его реализации, Дмитриев не уточнил.

РБК направил запрос Hebei Haiwei Group.

О каком проекте идет речь

Проект терминала для экспорта СУГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона реализует инвестор ООО «Компания Ремсталь». Общество является резидентом особой экономической зоны Свободный порт в Хабаровском крае. Согласно данным ЕГРЮЛ, его единственный учредитель — бизнесмен Рифкат Бадрутдинов.

Инфраструктура терминала располагается на побережье Татарского пролива в бухте Эгге Японского моря. Он предназначен для приема, временного хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана, СПБТ). Продукты будут доставляться железнодорожными цистернами, поступать на склад временного хранения и отгружаться в морские суда-газовозы для дальнейшего экспорта.

На первоначальном этапе мощность проекта планируется на уровне 1 млн т в год. Однако с учетом других грузов она может быть увеличена. Так, в 2021 году инвестор сообщал, что грузооборот железнодорожной станции Советская Гавань — Город после реконструкции, в которую он планирует вложить средства, может вырасти с 456 тыс. т грузов в год до 10 млн т.

Бадрутдинов также в 2021 году говорил, что терминал начнет работу во второй половине 2023 года, а переговоры по перевалке СУГ ведутся с ИНК и «Газпромом». Актуальные сроки реализации строительства Дмитриев не обозначил.

РБК направил запрос ООО «Компания Ремсталь».

Хотя комплекс «Ремстали» заявлен как первый на Дальнем Востоке, о планах строительства морского терминала для перевалки СУГ на тихоокеанском побережье России в разное время сообщали также компании «Восток ЛПГ» и «Прайм». Все три проекта пока не были реализованы.

Перспективы поставок СУГ в Азию

Объемы производства СУГ в России серьезно превышают спрос внутри страны, поэтому доля экспорта этой продукции на протяжении многих лет остается высокой — 20–25% от общего объема выпуска, отмечает редактор Rupec Дмитрий Семягин. При этом основным внешним рынком сбыта традиционно были страны ЕС, в которые шло 75–80% от всего экспорта.

«Даже с началом военной операции лидером по закупкам российских СУГ была Польша, хотя в среднем по ЕС объемы закупок стали снижаться в 2022-м и продолжили в 2023-м. В 2023 году объемы поставок в ЕС за 12 месяцев сократились на 16,5% в годовом выражении», — говорит он.

Семягин напоминает, что в декабре 2023 года Евросоюз ввел санкции против импорта российских сжиженных углеводородных газов. Но под ограничения не попали уже заключенные контракты с отсрочкой до 12 месяцев. Таким образом, у производителей СУГ появилось время для подготовки перехода на альтернативные рынки, однако «с альтернативой все не так просто».

«Суммарный объем поставок СУГ из России в Азию по итогам 2023 года вырос в 1,8 раза относительно 2022 года, до 1,26 млн т. Но в российской статистике к Азии относят и Турцию. Именно на Турцию пришлось более половины (свыше 540 тыс. т) поставок из азиатского объема. Нарастил закупки и Китай. Но в абсолютном выражении закупки из Поднебесной на порядок ниже европейских», — говорит Семягин.

Одним из сдерживающих факторов для российских поставок в АТР является сложность логистики, поясняет эксперт. «Поэтому строительство такого мощного морского терминала на Дальнем Востоке (погрузка до 1 млн т) будет способствовать росту экспорта в Китай и другие страны АТР с потенциалом частичного замещения европейских рынков», — резюмирует он.

В то же время Азиатский регион и сам может быть заинтересован в альтернативных поставках, отмечает независимый эксперт по газу Александр Собко. Он говорит, что в 2023 году страны АТР импортировали 84,5 млн т СУГ, из которых на Китай пришлось 32 млн т. При этом «спрос на импортный СУГ в регионе в ближайшие годы будет увеличиваться».

«Основными поставщиками СУГ в Азию являются страны Ближнего Востока, а также США. В этом контексте очевидно, что импортеры хотели бы диверсифицировать свои поставки, и здесь российский СУГ может оказаться весьма кстати. Его суммарные объемы экспорта в любом случае пока исчисляются единицами миллионов тонн в год (3,6 млн т в 2023 году, из них большая часть экспорта — на Запад), что существенно не повлияет на суммарный баланс», — заключает Собко.