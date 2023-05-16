В МИДе назвали приманкой публикации о возможном ослаблении санкций США
Публикации о возможном ослаблении санкций США в ответ на возвращение задержанных в России американцев — это приманка, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс».
«Мы не обсуждаем вопросы американской санкционной политики по принципиальным соображениям», — сказал Рябков. Он добавил, что, в связи с этим, «предмета для обсуждения здесь нет вообще», поскольку введенные против России санкции «носят нелегитимный характер».
11 мая CNN сообщал со ссылкой на свои источники, что администрация президента США рассматривает возможность частичного ослабления ограничений против России в обмен на освобождение заключенных под стражу американцев, в частности, Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Рябков добавил, что вопрос о консульском доступе к Гершковичу политизируется со стороны США. «Вокруг этого много шума и много попыток с американской стороны политизировать этот сюжет», — сказал замглавы МИДа. 31 марта официальный представитель МИДа Мария Захарова пообещала консульский доступ к Гершковичу «в соответствии с нашими внутренними процедурами».
Уилана задержали в Москве в 2018 году по делу о шпионаже. По версии следствия, американец работал на спецслужбы США: он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан не признал себя виновным. В 2020 году его приговорили к 16 годам строгого режима.
Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. Его также обвиняют в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Суд арестовал его до конца мая. Освободить Гершковича требовал президент США Джо Байден.