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Арестованный в России журналист WSJ написал на русском семье о надежде

WSJ: арестованный журналист Гершкович написал семье на русском, что не теряет надежду
Гершкович по-русски написал маме, что та, советская эмигрантка, с детства «хорошо подготовила меня к тюремной еде», так как в СИЗО по утрам кормят пшеничной и овсяной кашами. Репортера обвиняют в шпионаже, он отвергает обвинения
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: The Wall Street Journal / Reuters)

Американский репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого в России арестовали по обвинению в шпионаже, написал семье письмо на русском языке, его опубликовала газета. Родители Эвана — советские эмигранты Элла и Михаил.

На одной странице письма Эван от руки пишет, что получил письмо от родителей через адвокатов и обещает скорую встречу с семьей, он подписался «Ваней».

На второй странице репортер написал маме, что та, «к счастью или нет, хорошо подготовила к тюремной еде», так как в СИЗО арестантов кормят по утрам овсяной, пшеничной и пшенной кашей: «Я вспоминаю свое детство». «Хочу сказать, что я не теряю надежды. Я читаю. Занимаюсь спортом. И пытаюсь писать. Может быть, наконец-то я напишу что-нибудь хорошее», — рассказал репортер.

Гершкович добавил, что получил от друзей в России посылку с туалетными принадлежностями, тапочками, одеждой и др.

Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта, ему вменяют статью о шпионаже (ст. 276 УК), предельное наказание по которой предусматривает 20-летний срок лишения свободы.

В ФСБ утверждают, что репортер по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области; Лефортовский суд арестовал его до конца мая. The Wall Street Journal отвергла все обвинения против корреспондента, заявив, что тот не имеет отношения к шпионской деятельности. Освободить его потребовал и президент США Джо Байден.

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Bloomberg писал, что арест Гершковича одобрил лично президент Владимир Путин. Но в Кремле отвергли эти сведения. «Нет, это не прерогатива президента. Этим занимаются спецслужбы, они выполняют свою работу», — рассказал представитель президента Дмитрий Песков.

Это первый случай ареста американского журналиста по обвинению в шпионаже со времен холодной войны. В 1986 году КГБ обвинила корреспондента US News & World Report Николаса Данилоффа.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эван Гершкович WSJ шпионаж задержание журналистов
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