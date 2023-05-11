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CNN узнал об обсуждении ослабления санкций США против России

CNN: США допустили ослабление санкций против России в обмен на освобождение американцев
Администрация президента США рассматривает возможность частичного ослабления ограничений в обмен на освобождение заключенных под стражу американцев, включая Уилана и Гершковича, сообщает телеканал

Администрация президента США рассматривает возможность частичного ослабления санкций против России в обмен на освобождение заключенных под стражу американцев, включая Пола Уилана и Эвана Гершковича, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Чиновники также обсуждают вопрос обмена со странами-партнерами, где были задержаны «предполагаемые российские шпионы», включая Бразилию, Германию и Норвегию. В Германии к пожизненному заключению приговорен экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, напоминает телеканал. О том, что российская сторона попросила включить Красикова в обмен заключенными с США, CNN сообщал еще летом прошлого года.

Уилана задержали в Москве в 2018 году по делу о шпионаже. По версии следствия, американец работал на спецслужбы США: он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан не признал себя виновным. Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам строгого режима.

Журналиста The Wall Street Journal Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. Его также обвиняют в шпионаже. В ФСБ утверждают, что Гершковича по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Суд арестовал его до конца мая. Wall Street Journal отвергла все обвинения против своего корреспондента, заявив, что тот не причастен к шпионской деятельности. Освободить Гершковича потребовал президент США Джо Байден.

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Теги
Елена Чернышова
США санкции против России Пол Уилан Эван Гершкович обмен заключенными
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