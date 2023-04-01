Осужденного за шпионаж в России американца Уилана перевели в больницу при колонии

Брат осужденного за шпионаж Уилана сообщил о переводе его в больницу

Осужденного в России по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана перевели в больницу при колонии, сообщил «Интерфаксу» его брат Дэвид Уилан.

По его словам, Пол Уилан накануне пропустил звонок родителям, на следующий день он тоже не звонил, с сотрудниками посольства США он также не связывался.

«Я только что узнал, что его перевели вместе с несколькими другими нерусскими заключенными в тюремную больницу», — рассказал Дэвид Уилан.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Ему предъявили обвинение по ст. 276 УК (шпионаж). По версии следствия, Уилан работал на американские спецслужбы: будучи кадровым разведчиком, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Свою вину Уилан не признал. Летом 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам строгого режима.

В декабре прошлого года Россия и США провели обмен заключенными: отбывавшего 25-летний срок в американской тюрьме россиянина Виктора Бута обменяли на осужденную на девять лет в России за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер. После этого обмен Уилан заявил, что разочарован действиями властей США, которые, по его мнению, предприняли недостаточно усилий, чтобы освободить его. Президент Джо Байден пообещал продолжить работу по освобождению Пола Уилана.