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МИД пообещал консульский доступ к арестованному американскому журналисту

Захарова из МИДа: консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу будет обеспечен
Эван Гершкович (в центре)
Эван Гершкович (в центре) (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Россия обеспечит консульский доступ к арестованному американскому журналисту The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами, заявила представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«В соответствии с нашими внутренними процедурами этот доступ, конечно, будет обеспечен», — сказала она.

Захарова отметила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имела отношения к журналистике, и посетовала, что «американское правительство наделяет журналистов совершенно несвойственной им нагрузкой». По ее словам, это не первый случай, когда представитель иностранных СМИ, находясь в России, занимается не журналистской деятельностью.

30 марта ФСБ заявила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро WSJ Гершковича по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, он «по заданию американской стороны осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Лефортовский суд арестовал журналиста до конца мая. Максимальное наказание по ст. 276 УК («Шпионаж») — 20 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ссылаясь на ФСБ, заявил, что Гершковича «взяли с поличным». В WSJ отвергли обвинения, заявив, что их сотрудник не имеет отношения к шпионской деятельности, и потребовали освободить его.

Вашингтон осудил задержание журналиста и запросил консульский доступ. Госсекретарь Энтони Блинкен после случившегося призвал всех американцев покинуть Россию.

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Мария Захарова журналист The Wall Street Journal США

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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