Politico узнало о возможности компенсации для Венгрии в обмен на эмбарго

ЕС не исключает предоставления компенсации в обмен на поддержку премьером Виктором Орбаном шестого пакета санкций, включающего эмбарго на российскую нефть, пишет издание. Ранее Орбан сравнил запрет с «атомной бомбой»

ЕС может предоставить компенсацию Венгрии, пытаясь

заручиться поддержкой премьер-министра страны Виктора Орбана в введении шестого пакета санкций, включающего эмбарго на российскую нефть, пишет издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников.

Будапешт может получить деньги в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза, которая должна быть сформулирована на следующей неделе.

Ранее Брюссель предложил дать Венгрии и Словакии отсрочку до конца 2024 года для отказа от российских поставок. Эти страны не имеют выхода к морю и в значительной степени зависят от российского сырья. При этом Чехии в ЕС готовы предоставить срок до конца июня 2024 года. Однако Венгрия заявила, что ей нужно больше времени, чтобы уменьшить зависимость от российской энергоресурсов. По словам европейских чиновников, чтобы не растягивать сроки, в Евросоюзе не исключают, что могут ей заплатить, отмечает издание.

На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что Брюссель перешел красную черту, намереваясь ввести эмбарго на российскую нефть, и сравнил

запрет на поставки с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отказ Орбана поддерживать эмбарго «мужественным для безгласной Европы шагом». По его словам, Орбан — один из «наиболее разумных» лидеров стран Евросоюза, которым, видимо, «надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом», посылаемым на убой «американским пастухом».

ЕС пока не смог согласовать отказ от российского сырья. Там рассчитывают отказаться от импорта сырой российской нефти в течение полугода, а от нефтепродуктов — к концу 2022 года. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эмбарго станет частью нового пакета санкций против России.