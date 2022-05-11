Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Билл Гейтс заразился коронавирусом Общество, 03:10
Politico узнало о возможности компенсации для Венгрии в обмен на эмбарго Политика, 02:34
Зеленский отметил умение Кравчука находить мудрые слова для украинцев Политика, 01:46
Украинская группа Kalush Orchestra прошла в финал «Евровидения» Общество, 00:48
HS узнала о планах Финляндии и Швеции одновременно подать заявки в НАТО Политика, 00:22
Уровень конфликтности бизнеса в России достиг исторического максимума Бизнес, 00:04
Умерла вдова Льва Яшина Спорт, 10 мая, 23:31
Лихачи на дорогах: почему штрафы не работают и как это изменить Партнерский проект, 10 мая, 23:26
Белый дом заявил о вере в дипломатическое решение конфликта на Украине Политика, 10 мая, 23:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10 мая, 22:59
Минобороны России сообщило об опорных пунктах украинских сил в школах Политика, 10 мая, 22:45
ЕБРР ухудшил прогноз спада экономики Украины до 30% Экономика, 10 мая, 22:29
Александр Емельяненко проведет боксерский поединок против Дацика Спорт, 10 мая, 22:25
Маск предложил разблокировать Трампа в Twitter Технологии и медиа, 10 мая, 22:18
Война санкций ,  
0 

Politico узнало о возможности компенсации для Венгрии в обмен на эмбарго

ЕС не исключает предоставления компенсации в обмен на поддержку премьером Виктором Орбаном шестого пакета санкций, включающего эмбарго на российскую нефть, пишет издание. Ранее Орбан сравнил запрет с «атомной бомбой»

ЕС может предоставить компенсацию Венгрии, пытаясь
заручиться поддержкой премьер-министра страны Виктора Орбана в введении шестого пакета санкций, включающего эмбарго на российскую нефть, пишет издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников.

Будапешт может получить деньги в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза, которая должна быть сформулирована на следующей неделе.

Венгрия пообещала не допустить введения ЕС эмбарго на нефть из России
Политика
Фото:Laszlo Balogh / Reuters

Ранее Брюссель предложил дать Венгрии и Словакии отсрочку до конца 2024 года для отказа от российских поставок. Эти страны не имеют выхода к морю и в значительной степени зависят от российского сырья. При этом Чехии в ЕС готовы предоставить срок до конца июня 2024 года. Однако Венгрия заявила, что ей нужно больше времени, чтобы уменьшить зависимость от российской энергоресурсов. По словам европейских чиновников, чтобы не растягивать сроки, в Евросоюзе не исключают, что могут ей заплатить, отмечает издание.

На прошлой неделе венгерский премьер заявил, что Брюссель перешел красную черту, намереваясь ввести эмбарго на российскую нефть, и сравнил
запрет на поставки с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отказ Орбана поддерживать эмбарго «мужественным для безгласной Европы шагом». По его словам, Орбан — один из «наиболее разумных» лидеров стран Евросоюза, которым, видимо, «надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом», посылаемым на убой «американским пастухом».

ЕС пока не смог согласовать отказ от российского сырья. Там рассчитывают отказаться от импорта сырой российской нефти в течение полугода, а от нефтепродуктов — к концу 2022 года. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эмбарго станет частью нового пакета санкций против России.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Philip Pacheco / Getty Images Глава Epic Games: «Я заставил договориться Microsoft и Sony»
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Экс-глава «Тинькофф» Оливер Хьюз: главное для банкира — не быть банкиром
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Fadel Dawood / AP Кадровая «проблема вагонетки»: как увольнять без вреда для компании
Статьи
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар
Pro x The Economist
Фото: Steffi Loos / Getty Images Почему экономисты и простые люди по-разному оценивают инфляцию
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Венгрия ЕС эмбарго на поставки нефти Россия
Материалы по теме
Во Франции допустили ввод ЕС эмбарго на российскую нефть «на этой неделе»
Политика
Еврокомиссар назвал сроки введения полного эмбарго на российскую нефть
Бизнес
Глава австрийской OMV оценил готовность страны к газовому эмбарго
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter