Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия восстановила в Арктике «инфраструктуру времен холодной войны, порты и аэродромы» и развернула системы C-400, заявили в Госдепе. Такое наращивание военного присутствия выходит за рамки территориальной обороны, отметили там

С-400 (Фото: Минобороны РФ)

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

«Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников. <...> Арктический регион от этого не защищен», — отметил он.

Россия создала в Арктике новое командование и военные бригады, восстановила «старую инфраструктуру времен холодной войны, порты и аэродромы», пояснил Мерфи. «Объявлено о развертывании систем С-400 на Кольском полуострове, и подобное наращивание военного присутствия выходит за рамки территориальной обороны, — заявил он. — Это является частью наращивания силы в Северной Атлантике, чтобы помешать США и Канаде отреагировать и усилиться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж».

Россия развернула системы противовоздушной обороны C-400 в Арктике в сентябре 2019 года. Перевооружен на новые комплексы был зенитный ракетный полк ПВО Северного флота, находящийся на острове Южный архипелага Новая Земля, сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что с переходом на новую систему зона контролируемого воздушного пространства в Арктике значительно увеличилась.