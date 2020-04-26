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Минобороны опубликовало видео группового десантирования в Арктике

Министерство обороны России опубликовало видео первого в истории прыжка российских десантников с высоты 10 тыс. м в Арктике. Видео размещено на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как десантники готовятся к полету, затем друг за другом выпрыгивают из Ил-76 и приземляются на землю.

Прыжок посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ. Десантники совершили его в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Кроме того, экипажи самолета Ил-76 выполнили посадку на самый северный аэродром страны Нагурское на острове Земля Александры.

Как сообщили в Минобороны, в ходе прыжка военные ВДВ испытали новые парашютные системы, индивидуальное кислородное оборудование, навигационное оборудование, а также специальное снаряжение для арктических условий.

Теги: Минобороны, Арктика, десант
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