ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Военно-морские силы США на своем YouTube-канале опубликовали видео, на котором запечатлено всплытие подводной лодки USS Toledo в Арктике.

На кадрах видно, как лед пробивает рубка подводной лодки, на ее ограждение выходит экипаж. Затем показывают общий план, на котором видно, как корабль приподнял и проломил лед своим корпусом. После этого в кадр попадают члены команды, с помощью бензопил освобождающие надстройку от льда.

Как сообщает ВМС США, две быстроходные подводные лодки USS Toledo и USS Connecticut прибыли в Арктику для учений ICEX 2020. В рамках трехнедельных учений американским морякам предстоит разбить временный лагерь Seadragon прямо на ледяном щите, произвести несколько всплытий (в том числе и на Северном полюсе) и выполнять другие боевые задачи.

USS Toledo — американская подлодка класса «Лос-Анжелес», которая была спущена на воду в 1993 году. Экипаж лодки состоит из 110 человек, ее длина — 110 м, ширина корпуса — 10 м. Максимальная подводная скорость лодки — 32 узла, а рабочая глубина погружения составляет 290 м.