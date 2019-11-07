Две российские атомные подлодки провели «дуэль» в Арктике

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 63,73 (+0,14) Quote, 13:01
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (+0,12) Quote, 13:01
Хасис объяснил принцип скупки компаний Сбербанком Финансы, 14:56 Рай для вечных студентов: самые интересные онлайн-курсы в Рунете Партнерский материал, 14:52 СКА и «Ак Барс» обменялись хоккеистами Спорт, 14:43 Иностранец обратился в полицию после поездки в такси в Москве за ₽41 тыс. Общество, 14:40 Комитет солдатских матерей отправил в отставку своего председателя Общество, 14:37 Маркетинг-2022: перезагрузка роли CMO Pro, 14:32 Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов Финансы, 14:30 Рынок российского госдолга преодолел провал после санкций против UC Rusal Финансы, 14:26 Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое вещание Общество, 14:25 Бизнес с Китаем: от производства до валютного контроля РБК и Открытие, 14:23 Индекс Московской биржи побил рекорд и превзошел 3000 пунктов Quote, 14:21 При пожаре в Уфе пострадали 11 человек Общество, 14:17 WP узнала об отказе Барра признать законным разговор Трампа с Зеленским Политика, 14:13 Германия повысит военные расходы до 2% ВВП Политика, 14:12
Общество ,  
0 
Две российские атомные подлодки провели «дуэль» в Арктике
В ходе учений подводные лодки «Псков» и «Нижний Новгород» выслеживали друг друга и провели практические торпедные стрельбы по «противнику»
Атомная подводная лодка «Псков» (Фото: Илья Курганов / ТАСС)

Атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота «Псков» и «Нижний Новгород» провели «дуэль» в ходе учений в Баренцевом море, сообщили РБК в пресс-службе Северного флота. На первом этапе учений подлодки, каждая из которых выполняла для другой роль условного противника, вели поиск и преследование с выходом на позицию атаки подводной цели, а также отрывались от преследования с постановкой помех и ложных целей.

«Наиболее сложным и ответственным этапом совместных подводных маневров стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Данное упражнение экипажи выполнили в дуэльном варианте», — говорится в сообщении Северного флота.

26 октября «Мурманский вестник» сообщал, что «Псков» и «Нижний Новгород» проводят глубоководные погружения в нейтральных водах Норвежского моря, так как Баренцево море для полноценных учений слишком мелко (средняя глубина составляет около 200 м, максимальная — 600 м).

«В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения», — отмечало издание.

Политика
СМИ узнали о секретной операции российских подлодок в Атлантике

29 октября норвежская государственная телерадиокомпания NRK со ссылкой на представителей военной разведки Норвегии сообщила, что две российские подводные лодки класса Sierra (к этому классу НАТО относит «Псков» и «Нижний Новгород», по российской классификации это подлодки проекта 945А) находятся в северной части Норвежского моря для проверки их пригодности для работы в глубоководных районах и испытаний нового оружия.

При этом NRK отметила, что учения, в которых в общей сложности принимают участие 10 российских подлодок, являются крупнейшей такой операцией со времен холодной войны. Со ссылкой на источники в разведслужбе NRK сообщила, что участвующие в учениях подлодки пытаются незаметно для НАТО добраться от своих баз на Кольском полуострове до Норвежского моря.

Фотогалерея 
Как выглядит названная «оружием Судного дня» подлодка «Юрий Долгорукий»

По данным Минобороны России, АПЛ проекта 945А несут на борту крылатые ракеты «Гранат» и имеют мощное торпедное вооружение. Благодаря использованию при строительстве их прочного корпуса титановых сплавов они способны эффективно действовать на глубинах более 400 м, обладают повышенной скрытностью и малошумностью.

Авторы: Евгений Калюков, Алена Прохоренко
Теги: Северный флот, подлодки
Материалы по теме
СМИ узнали о секретной операции российских подлодок в Атлантике
Политика
Норвегия объяснила операцию российских подлодок важностью порта Мурманска
Политика
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter