Две российские атомные подлодки провели «дуэль» в Арктике

В ходе учений подводные лодки «Псков» и «Нижний Новгород» выслеживали друг друга и провели практические торпедные стрельбы по «противнику»

Атомная подводная лодка «Псков» (Фото: Илья Курганов / ТАСС)

Атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота «Псков» и «Нижний Новгород» провели «дуэль» в ходе учений в Баренцевом море, сообщили РБК в пресс-службе Северного флота. На первом этапе учений подлодки, каждая из которых выполняла для другой роль условного противника, вели поиск и преследование с выходом на позицию атаки подводной цели, а также отрывались от преследования с постановкой помех и ложных целей.

«Наиболее сложным и ответственным этапом совместных подводных маневров стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Данное упражнение экипажи выполнили в дуэльном варианте», — говорится в сообщении Северного флота.

26 октября «Мурманский вестник» сообщал, что «Псков» и «Нижний Новгород» проводят глубоководные погружения в нейтральных водах Норвежского моря, так как Баренцево море для полноценных учений слишком мелко (средняя глубина составляет около 200 м, максимальная — 600 м).

«В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения», — отмечало издание.