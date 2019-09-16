Минобороны развернуло комплексы С-400 в Арктике

Зенитный ракетный полк Северного флота в Арктике перевооружили на новую систему противовоздушной обороны С-400 «Триумф», сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, полностью перевооружен на новые комплексы ПВО С-400», — сообщили в министерстве (цитата по ТАСС). С переходом на новую систему существенно увеличивается зона контролируемого воздушного пространства в Арктике, добавили там.

В мае в США заявили, что готовы сдерживать Россию в Арктике. Ранее не допустить доминирования России и Китая в регионе обещал командующий ВМС Соединенных штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Региональные воды он назвал «ничьими», отметив, что иметь свободный доступ к ним должны все страны Арктического совета.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, принятая на вооружение в 2007 году.