В Совфеде предложили маркировать онлайн-игры из-за стрельбы в школах

Компьютерные онлайн-игры получат возрастные маркировки. Авторы соответствующего законопроекта ссылаются на данные о пристрастии к таким играм подростков — участников преступлений в учебных заведениях

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

В четверг, 16 мая, сенаторы Людмила Бокова, Александр Башкин, Елена Мизулина и Ахмат Салпагаров внесли в Госдуму законопроект, вводящий возрастные маркировки для компьютерных и онлайн-игр. Текст документа есть у РБК.

Законопроект распространяет на компьютерные игры действие закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», говорится в пояснительной записке. Для этого необходимо будет ввести возрастную классификацию игр и их обязательную маркировку. По словам зампредседателя комитета по конституционному законодательству Совфеда Боковой, маркировка будет обязательной для всех игр. Сейчас в России маркируются только игры на материальных носителях, сказала она РБК.

Возрастные категории маркировки уже есть в федеральном законе, напомнила Бокова. По нему, информационная продукция делится на предназначенную для детей до 6 лет, от 6 до 12, от 12 до 16 и запрещенную для детей.

Документ ссылается на данные Лиги безопасного интернета, которая мониторит Рунет с 2011 года. По ее информации, подростки — участники нападений в школах увлекались «видео- и компьютерными играми в жанре 3D-шутеров, в которых убийства максимально точно приближены к реальной действительности».