В Совфеде предложили маркировать онлайн-игры из-за стрельбы в школах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,60 -0,05 EUR Бирж. 72,18 -0,27 Brent 72,99 +1,35% USD Нал. 65,13 64,11 EUR Нал. 72,98 71,82 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1175 -0,0025 BTC/USD Бирж. 7 936,00 -194,50 IMOEX 2 581,11 +1,04% RTSI 1 261,33 +1,15% DJIA 25 911,05 +1,03% Nasdaq 7 924,82 +1,31%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+16,96%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
American Express $140 (+16,96%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 13:09
Путин поручил учредить 18 августа День географа Общество, 19:59 В Совфеде предложили маркировать онлайн-игры из-за стрельбы в школах Политика, 19:56 Киев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа Бизнес, 19:54 Как малому бизнесу продвигаться на высококонкурентном рынке РБК и МегаФон, 19:50 Австралийские ученые выявили связь заболевания раком с лишним весом Общество, 19:47 Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма в сквере Общество, 19:46 Владимира Стогниенко назначили шеф-редактором Okko Спорт Спорт, 19:45 У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб» Общество, 19:41 Россия и Сербия проведут совместные учения с боевой стрельбой Политика, 19:33 Минобрнауки заявило об инициативе ректора МГУ отчислять за уголовные дела Общество, 19:25 Путин попросил быть в диалоге с людьми о вывозе мусора в Архангельск Политика, 19:22 В проекте подлодок «Ясень-М» нашли «конструктивные недочеты» Общество, 19:17 Росавиация запросила у МАК данные об испытаниях Sukhoi Superjet Общество, 19:15 Денис Глушаков объяснил переход из «Локомотива» в «Спартак» Спорт, 19:11
Политика ,  
0 
В Совфеде предложили маркировать онлайн-игры из-за стрельбы в школах
Компьютерные онлайн-игры получат возрастные маркировки. Авторы соответствующего законопроекта ссылаются на данные о пристрастии к таким играм подростков — участников преступлений в учебных заведениях
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

В четверг, 16 мая, сенаторы Людмила Бокова, Александр Башкин, Елена Мизулина и Ахмат Салпагаров внесли в Госдуму законопроект, вводящий возрастные маркировки для компьютерных и онлайн-игр. Текст документа есть у РБК.

Законопроект распространяет на компьютерные игры действие закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», говорится в пояснительной записке. Для этого необходимо будет ввести возрастную классификацию игр и их обязательную маркировку. По словам зампредседателя комитета по конституционному законодательству Совфеда Боковой, маркировка будет обязательной для всех игр. Сейчас в России маркируются только игры на материальных носителях, сказала она РБК.

Возрастные категории маркировки уже есть в федеральном законе, напомнила Бокова. По нему, информационная продукция делится на предназначенную для детей до 6 лет, от 6 до 12, от 12 до 16 и запрещенную для детей.

Фотогалерея 
Стрельба и поножовщина: как в России вспыхивали конфликты в школах

Документ ссылается на данные Лиги безопасного интернета, которая мониторит Рунет с 2011 года. По ее информации, подростки — участники нападений в школах увлекались «видео- и компьютерными играми в жанре 3D-шутеров, в которых убийства максимально точно приближены к реальной действительности».

В четверг президент Владимир Путин, выступая в Сочи, пообещал «взять на вооружение и решить в соответствии со здравым смыслом» вопрос с возрастными маркировками контента в СМИ.

Соавтор инициативы Мизулина предлагала штрафовать за сцены насилия в компьютерных играх еще в октябре 2018 года. С такой инициативой она выступила после трагедии в Керчи. Там осенью прошлого года студент политехнического колледжа Владислав Росляков расстрелял 15 студентов и пятерых преподавателей, а сам покончил с собой.

В мае молодежные организации при Госдуме и Союзе юристов России провели всероссийский онлайн-опрос, посвященный интернет-угрозам — в том числе из-за игр и порносайтов. Результаты опроса будут использованы для выработки рекомендаций Общественной палаты по итогам обсуждения в конце мая, заявляли его авторы.

Фотогалерея 
Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: онлайн-игры, Совет Федерации, Елена Мизулина
Материалы по теме
Путин пообещал решить проблему с возрастными маркировками контента в СМИ
Технологии и медиа
Общественная палата оценит угрозу игр и порносайтов для молодежи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter