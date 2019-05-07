Общественная палата оценит опрос об угрозе игр и порносайтов для молодежи

Молодежные организации при Госдуме и Союзе юристов России провели всероссийский онлайн-опрос (итоги есть у РБК), посвященный интернет-угрозам. Результаты опроса будут использованы для выработки рекомендаций Общественной палаты по итогам обсуждения в конце мая, сказал первый зампредседателя комиссии ОП по общественному контролю Артем Кирьянов.
Инициаторами опроса выступили Молодежный парламент (общественная палата при Госдуме), Молодежный союз юристов России и др. В фокус-группу вошли 1,2 тыс. респондентов из 61 региона. Возраст опрошенных — от 18 до 44 лет. Для борьбы с деструктивным контентом необходимо ввести строгий контроль и возможность досудебных блокировок, сказала РБК председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
В топ-10 интернет-угроз, по версии респондентов, вошли (респондентам задали вопрос «какие из интернет-угроз оказывают наиболее негативное влияние на молодежь России?» (возможны несколько вариантов ответа)).
1. Вовлечение в экстремистские организации, или онлайн-вербовка (49%).
2. «Группы смерти» (41%).
3. АУЕ (39%).
4. Кибербуллинг (26%).
5. Пропаганда вредных привычек: наркомании, алкоголизма (24%).
6. Распространение порнографии, демонстрация сексуальных извращений (22%).
7. «Колумбайн» («шутинги» в школах) (19%).
8. Сетевой фишинг (17%).
9. Онлайн-игры (13%).
10. Формы сетевой зависимости или фобий (9%).
Респонденты также упоминали: шок-контент, троллинг, кликбейт-ссылки, экстремальные челленджи и баттлы, педофилию, кибервирусы, сатанизм и хакерские атаки.