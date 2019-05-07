Общественная палата оценит опрос об угрозе игр и порносайтов для молодежи

Общественная палата оценит опрос об угрозе игр и порносайтов для молодежи

Игры, соцсети и Darknet — главные угрозы в интернете, следует из проведенного молодежным парламентом при Госдуме опроса. Такие опросы могут готовить общество к оправданию законодательных ограничений Рунета, считают в Роскомсвободе

Фото: Shiho Fukada / Bloomberg

Молодежные организации при Госдуме и Союзе юристов России провели всероссийский онлайн-опрос (итоги есть у РБК), посвященный интернет-угрозам. Результаты опроса будут использованы для выработки рекомендаций Общественной палаты по итогам обсуждения в конце мая, сказал первый зампредседателя комиссии ОП по общественному контролю Артем Кирьянов.

Инициаторами опроса выступили Молодежный парламент (общественная палата при Госдуме), Молодежный союз юристов России и др. В фокус-группу вошли 1,2 тыс. респондентов из 61 региона. Возраст опрошенных — от 18 до 44 лет. Для борьбы с деструктивным контентом необходимо ввести строгий контроль и возможность досудебных блокировок, сказала РБК председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

В топ-10 интернет-угроз, по версии респондентов, вошли (респондентам задали вопрос «какие из интернет-угроз оказывают наиболее негативное влияние на молодежь России?» (возможны несколько вариантов ответа)).

1. Вовлечение в экстремистские организации, или онлайн-вербовка (49%).

2. «Группы смерти» (41%).

3. АУЕ (39%).

4. Кибербуллинг (26%).

5. Пропаганда вредных привычек: наркомании, алкоголизма (24%).

6. Распространение порнографии, демонстрация сексуальных извращений (22%).

7. «Колумбайн» («шутинги» в школах) (19%).

8. Сетевой фишинг (17%).

9. Онлайн-игры (13%).

10. Формы сетевой зависимости или фобий (9%).

Респонденты также упоминали: шок-контент, троллинг, кликбейт-ссылки, экстремальные челленджи и баттлы, педофилию, кибервирусы, сатанизм и хакерские атаки.