Путин пообещал решить проблему с возрастными маркировками контента в СМИ

Президент пообещал «взять на вооружение и решить в соответствии со здравым смыслом» вопрос с возрастными маркировками контента в СМИ. Проблему в ходе медиафорума ОНФ в Сочи подняла журналистка из Пскова, сообщает корреспондент РБК.

«Я — рецидивистка», — заявила она, пояснив, что без конца ходит в суды с Роскомнадзором по делам о возрастных маркировках. «Любая статья, любая афиша должна быть промаркирована: 0+, 6+ и так далее. Вы как отец понимаете грань между 0+ и 6+?» — поинтересовалась журналистка у президента. Недавно, по ее словам, серия детских спектаклей в афише ее газеты была промаркирована как 0+, а «Роскомнадзор считает, что надо было маркировать каждый из них как 6+».

«Жаров (глава Роскомнадзора) здесь ни при чем, он же исполняет решения, а не принимает. Но я сам иногда смотрю с удивлением: 0+, 6+», — признался Путин.

В России с сентября 2012 года вступил в силу закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он вводил следующую возрастную классификацию: до шестилетнего возраста, для возраста от шести до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет, запрещенная для детей информация.