The Jerusalem Post узнала, что ЦАХАЛ определилась с ответом на удар Ирана

Варианты ответа Израиля варьируются от нанесения ударов по иранским ядерным объектам до ударов площадкам запуска баллистических ракет и базам дронов. Другой вариант — кибератака

Фото: IIPA / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила, как ответит на удар Ирана, но с датой там пока не определились, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Это решение демонстрирует решимость руководства нанести ответный удар, хотя Израиль стремится смягчить атаку, чтобы избежать перерастания противостояния в региональную войну, отмечает газета.

Начальник Генерального штаба Герци Халеви во время посещения батареи ПВО Arrow 136-го батальона заявил, что Израиль проводит «политику тыла», чтобы «хотя бы на этой пасхальной неделе дать гражданам жить почти как обычно», потому что «мы полностью доверяем вам и вашей готовности». Jerusalem Post допустила, что слова Халеви могут быть отвлекающим маневром, чтобы «усыпить бдительность» Тегерана.

Как пишет издание, варианты ответа варьируются от нанесения ударов по иранским ядерным объектам до ударов базам и площадкам запуска беспилотников и баллистических ракет. Также рассматриваются санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и кибератака.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль подвергся более чем 500 воздушным атакам. По территории страны было выпущено около 120 баллистических ракет, 170 беспилотников и 30 крылатых ракет. Иран нанес удар в ночь на 14 апреля. Атака стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна ответит на атаку Ирана «с умом, а не интуитивно». «Им нужно находиться в состоянии стресса, так же, как они заставили нас испытывать стресс», — считает он.

В иранском МИДе, в свою очередь, предупредили, что Тегеран в случае атаки Израиля нанесет контрудар в течение нескольких секунд.