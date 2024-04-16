Командир спецназа «Ахмат» перешел на новую должность Минобороны

Апты Алаудинов по указу президента освобожден от должности замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС и назначен замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны, сообщил Кадыров

Апты Алаудинов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов стал заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. Алаудинов освобожден от должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС указом президента Владимира Путина.

Кадыров назвал Алаудинова «без преувеличения настоящим боевым генералом, обладающим исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами», а его назначение — «признанием его выдающихся качеств как стратега и бойца».

Глава республики уточнил, что Алаудинов продолжит командовать «Ахматом».

Командир «Ахмата» с июля 2022 года возглавлял Совбез Чечни. В ноябре того же года Кадыров освободил его от должности в связи с «заслуженным продвижением по службе». Тогда же генерал был назначен замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР. Ему также были присвоены звания генерал-майора и Героя России.

В феврале прошлого года Кадыров сообщил об отравлении Алаудинова. Отравленным оказался конверт, который генералу передал личный адъютант. Командира «Ахмата» госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о покушении. В марте Алаудинов вернулся на передовую, говорил Кадыров.