Командир спецназа «Ахмат» перешел на новую должность Минобороны
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов стал заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале. Алаудинов освобожден от должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС указом президента Владимира Путина.
Кадыров назвал Алаудинова «без преувеличения настоящим боевым генералом, обладающим исключительными личными, лидерскими и воинскими качествами», а его назначение — «признанием его выдающихся качеств как стратега и бойца».
Глава республики уточнил, что Алаудинов продолжит командовать «Ахматом».
Командир «Ахмата» с июля 2022 года возглавлял Совбез Чечни. В ноябре того же года Кадыров освободил его от должности в связи с «заслуженным продвижением по службе». Тогда же генерал был назначен замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР. Ему также были присвоены звания генерал-майора и Героя России.
В феврале прошлого года Кадыров сообщил об отравлении Алаудинова. Отравленным оказался конверт, который генералу передал личный адъютант. Командира «Ахмата» госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о покушении. В марте Алаудинов вернулся на передовую, говорил Кадыров.
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