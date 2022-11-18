Кадыров назначил нового главу Совета безопасности Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил бывшего министра имущественных и земельных отношений республики Турпал-Али Ибрагимова новым руководителем Совета безопасности региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Я представил нового секретаря Совета безопасности Чеченской Республики. Эту должность занял Турпал-Али Ибрагимов. Он <…> на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель», — написал Кадыров.

С июля 2022 года Совбез республики возглавлял помощник главы Чечни и командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов. В начале ноября Кадыров освободил его от должности в связи с «заслуженным продвижением по службе». Тогда же Алаудинова, который участвует в российской спецоперации на Украине, назначили заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Турпал-Али Ибрагимов родился 24 июля 1979 года в селе Герменчук Шалинского района Чечни.

После окончания школы в 1997 году начал трудовую деятельность. С января 2001 года по октябрь 2006 года служил в органах внутренних дел Чечни, а в 2008 году стал помощником главы республики. В апреле 2012 года вступил в должность главы администрации Шалинского муниципального района республики, которую занимал до марта 2021 года. После этого Ибрагимова назначили первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни.

В августе 2021 года он стал министром региона по физической культуре, спорту и молодежной политике. Пост министра имущественных и земельных отношений Ибрагимов занимал с октября 2021 года.