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Адвокат раскрыл подробности дела об отравлении командира «Ахмата»

Адвокат: СК завел дело о покушении на убийство после отравления командира «Ахмата»

По факту отравления командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова и его адъютанта главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц, «совершенное общеопасным способом, в связи с осуществлением последними служебной деятельности», заявил агентству «РИА Новости» адвокат Денис Шапиро.

Алаудинов и лейтенант Джамбулат Мизаев признаны потерпевшими по этому делу, уточнил он. «Также проводится судебно-химическая экспертиза отравляющего вещества из полученного конверта», — добавил Шапиро.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с этим инцидентом 9 марта. 

Об отравлении командира «Ахмата» сообщил 13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, личный адъютант передал Алаудинову конверт с сообщением, пропитанный отравляющим веществом. Командира спецотряда и двух офицеров, которые контактировали с конвертом, госпитализировали в Москву.

7 марта Алаудинов вернулся на передовую. По словам командира, он чувствует себя хорошо и планирует долечиваться «на ходу».

Алаудинов был главой совбеза Чечни с июля по ноябрь прошлого года. Затем глава республики освободил его от должности в связи «с заслуженным продвижением по службе». «Под ответственностью командира спецназа «Ахмат» находится линия соприкосновения в 200 км», — писал Кадыров в телеграм-канале.

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Тогда же Алаудинова назначили замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, ему было присвоено воинское звание генерал-майора. Командир «Ахмата» стал также Героем России.

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