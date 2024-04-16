Bloomberg сообщил о влиянии на Макрона попыток «застать врасплох» Путина

Попытки Макрона «застать врасплох» Путина заставляют нервничать самого французского лидера, пишет Bloomberg, напоминая о ситуации, когда тот отказался исключить отправку войск на Украину, что вызвало критику на Западе

Эмманюэль Макрон (Фото: Kay Nietfeld / Getty Images)

Попытки Эмманюэля Макрона «застать врасплох» российского президента Владимира Путина заставляют нервничать самого французского лидера, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, «знакомый с мышлением» президента Франции.

Агентство приводит в пример ситуацию в конце февраля, когда Макрон отказался исключить возможность отправки западных военных на Украину, что вызвало критику как в России, так и на Западе — ряд стран заявили, что не имеют таких планов. Politico писало, что целью такого заявления было усилить дискуссию по поводу расширения помощи Киеву и дать сигнал России «не делать глупостей». По данным Le Monde, в Париже обсуждали возможность отправки войск на Украину, чтобы поставить перед Москвой «стратегическую дилемму».

В Кремле предупредили о неизбежности конфликта с Россией в случае, если военные НАТО появятся на Украине.

«Попытка заставить Путина гадать побудила немцев публично отвергнуть эту идею и таким образом развеять возникшую двусмысленность», — пишет Bloomberg.

Второй пример — планы Макрона добиться перемирия на период проведения Олимпийских игр в Париже. Bloomberg отмечает, что Генассамблея ООН, как правило, принимает такую резолюцию, но она редко соблюдается. По словам собеседника агентства, французский президент действительно имеет это в виду и намерен убедить китайского лидера Си Цзиньпина оказать влияние на Путина с этой целью. Путин, комментируя планы Макрона, заявил, что готов «рассмотреть любые вопросы», но «будет исходить из интересов России и ситуации в зоне боевого соприкосновения».

Также агентство отмечает, что французская сторона впервые за долгое время вышла на прямой контакт с Россией, когда глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу. Ведомства стран дали разные сообщения по итогам разговора: Париж рассказал, что Лекорню заявил об отсутствии данных о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» 22 марта, Москва заявила в том числе об обсуждении конфликта на Украине и возможных мирных переговорах на основании стамбульских договоренностей.

По словам двух чиновников, знакомых с ситуацией, союзники и некоторые представители французского силового ведомства опасаются «смелых позиций» Макрона — в частности, на фоне этих случаев.

Bloomberg также отмечает, что Франция призывает союзников делать больше для Украины, но сама выделила военной помощи Киеву, по данным Кильского института, на сумму менее €2 млрд, в то время как Германия пообещала поддержку в €22 млрд. Поэтому в Германии «с неприязнью» относятся к тому, что один чиновник назвал «галльской показухой». Высокопоставленный польский чиновник, оценивая действия Макрона, добавил, что Париж компенсирует то, что не может предоставить помощь в виде боеприпасов, политическими усилиями.

Профессор международных отношений из Парижа Фредерик Шарийон в разговоре с изданием счел, что внешнеполитические инициативы Макрона обоснованы, но добавил, что, «если вы захотите выступить и произвести фурор в свою пользу, это может иметь неприятные последствия».

Москва осуждает военную помощь Киеву.