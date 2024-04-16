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Военная операция на Украине ,  
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FA узнал, что Украина не посоветовалась с США о стамбульских соглашениях

FA: Украина не посоветовалась с США перед стамбульскими договоренностями
Сюжет
Военная операция на Украине
Перед предварительным подписанием договоренностей в Стамбуле Киев не проконсультировался с Вашингтоном, хотя США названы в числе гарантов в договоре, что предусматривает, в частности, защиту Украины в случае нападения, пишет FA
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Украина не проконсультировалась с США перед тем, как достичь предварительных соглашений с Россией в Стамбуле в марте 2022 года, заявил бывший американский чиновник журналу Foreign Affairs.

При этом договоренности предусматривали обязательства для Вашингтона как гаранта. В частности, в случае нападения на Украину США должны были участвовать в конфликте. Издание опубликовало проект договора, датированный 15 апреля 2022 года, где говорится о действиях гарантов по защите Украины. Такой документ показывал президент России Владимир Путин на встрече с журналистами прошлым летом.

Как отмечает FA, само по себе это условие сделало бы договор недействительным для Вашингтона, поскольку означало бы возможное непосредственное столкновение с Россией. Поэтому Запад не стал принимать такие соглашения, а увеличил военную поддержку Киева.

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Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, в результате стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Документ предусматривал подписание Россией, Украиной и странами-гарантами, среди них США, Франция, Великобритания и Китай.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что в договоре был прописан и порядок урегулирования споров о статусе Крыма и Донбасса.

Однако позже переговоры приостановились. Как рассказал глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей в том числе по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Путин, комментируя позже эти слова, назвал печальным отказ Киева под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил он в интервью Такеру Карлсону. Джонсон подчеркивал, что заявления о его причастности к срыву переговоров — «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

Президент России заявил, что Украина отказалась от достигнутых в Турции соглашений и «выкинула [их] на свалку истории» вскоре после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей.

Канцлер Германии Олаф Шольц называл заявления о достижении Москвой и Киевом мирного соглашения «ерундой» и говорил, что переговоры прервались потому, что Россия передислоцировала войска и начала наступление на востоке, а также из-за событий в Буче в Киевской области. В начале апреля 2022 года, после отхода оттуда российских войск, западные СМИ опубликовали фотографии, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.

На переговорах с Лукашенко 11 апреля Путин согласился с его словами о необходимости «достать» достигнутые в Турции договоренности и «двигаться по этому документу».

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