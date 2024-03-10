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Военная операция на Украине ,  
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Песков выразил недоумение из-за слов Шольца о стамбульских соглашениях

Песков выразил недоумение из-за высказывания Шольца о стамбульских соглашениях
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение в связи с высказыванием канцлера Германии Олафа Шольца о проекте соглашения между Россией и Украиной, которое обсуждалось в Стамбуле весной 2022 года.

«Хочется спросить господина Шольца, о чем тогда говорил [лидер фракции «Слуга народа» в парламенте Украины Давид] Арахамия и о чем тогда говорил господин [бывший премьер-министр Британии Борис] Джонсон», — сказал Песков ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине начались в феврале 2022 года, наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи в Стамбуле 29 марта того же года. Тогда были переданы письменные предложения по миру. Однако в мае обе стороны заявили, что переговоры заморожены.

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В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Россия на переговорах в Турции предлагала Украине закончить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступления в НАТО. По словам Арахамии, Украина отказалась в том числе по совету Бориса Джонсона, который тогда занимал пост премьера Великобритании.

Президент России Владимир Путин, комментируя позже эти слова, назвал печальным отказ Киева под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Джонсон в январе 2024 года заявил о непричастности к провалу мирных переговоров России и Украины весной 2022 года. «Это не что иное, как полная чушь и российская пропаганда», — сказал политик. Канцлер Германии Олаф Шольц 6 марта также назвал «полной ерундой» и «российской пропагандой» данные о том, что Россия и Украина на переговорах в Турции в 2022 году согласовали проект мирного договора, но этому помешал Джонсон.

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Власти России, говоря о перспективе новых переговоров, неоднократно заявляли, что открыты к диалогу, но «на своих» условиях и с учетом сложившихся территориальных реалий. Это прямо противоречит требованиям президента Украины Владимира Зеленского, одно из которых — возврат на границы 1991 года.

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Дмитрий Песков Олаф Шольц Стамбул переговоры
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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