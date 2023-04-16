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В Финляндии с вхождением в НАТО начались споры о демилитаризации Аландов

Ilta-Sanomat: в Финляндии после вхождения в НАТО начали обсуждать ремилитаризацию Аландов

После присоединения Финляндии к НАТО возник вопрос об актуальности соглашения о демилитаризации Аландских островов, сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

В преддверии парламентских выборов кандидаты прокомментировали утверждение о том, что от демилитаризации Аландов следует отказаться. Бывший командующий силами обороны Финляндии Ярмо Линдберг (Консервативная партия), который был избран в парламент, ответил, что он более или менее согласен с этой позицией.

«В нынешней ситуации с безопасностью также должна быть возможность открыто обсуждать этот вопрос. После того, как мы пошли в НАТО и приняли такие важные решения, мы можем обсуждать этот вопрос совершенно открыто», — сказал он, подчеркнув, что при этом не является активным сторонником отказа от демилитаризации территорий.

Согласно опросу представителей фракций, опубликованным Yle, почти половина депутатов полностью или частично поддерживает отказ от демилитаризации Аландов (23 и 26,5% от общего числа соответственно).

Тем не менее, глава муниципалитета островов Вероника Тёрнроос считает, что Аланды должны сохранить свой демилитаризованный статус. Того же мнения придерживается и единственный депутат от Аландских островов в парламенте Финляндии Матс Лёфстрём (Шведская народная партия).

Бывший министр обороны Финляндии Ян-Эрик Энестам заявил, что обсуждение ремилитаризации Аландов является ненужным риском, который только «провоцирует Россию».

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Президент Финляндии Саули Ниинистё также выступил против отказа от демилитаризации островов. 13 апреля он заявил, что ситуация на этих территориях стабильнее, чем когда-либо, а также отметил, что от международного соглашения «просто так не отказаться».

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море, автономия в составе Финляндии. Там живут аландские шведы, официальный язык региона — шведский.

В 1856 году Парижский мирный договор, подписанный по окончании Крымской войны, присвоил Аландским островам статус демилитаризованной зоны. 

Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля. В тот же день на финском сайте гражданских инициатив появилась петиция с требованием закрыть российское консульство на Аландах. Ее авторы считают, что сделать это необходимо, так как Финляндия вступила в НАТО, а дипмиссия «ставит под угрозу безопасность» страны. В этот же день петиция собрала 25 тыс. подписей (к 16 апреля — 27,2 тыс.).

МИД России на это заявил, что ожидает, что Хельсинки будет придерживаться своих обязательств по демилитаризации островов и присутствия там российского консульства.

Кремль назвал вступление Финляндии в НАТО посягательством на интересы России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что это приведет к обострению ситуации.

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Теги
Аландские острова демилитаризация
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