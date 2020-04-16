Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

В бюджете Алтайского края нет средств для прямой поддержки бизнеса, пострадавшего от эпидемии коронавируса, заявил губернатор Виктор Томенко. Половина средств в краевом бюджете — это дотации из центра, пояснил он

Виктор Томенко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.

«У нас и на реализацию того, что мы уже запланировали, половины денег не хватает, а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя. Поэтому пока решений о прямой поддержке со стороны краевого бюджета не принято», — цитирует губернатора «РИА Новости».

Доходы краевого бюджета — 112 млрд руб. — наполовину формируются из субсидий и субвенций, которые выделяет федеральный центр, пояснил Томенко.

«И когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — подчеркнул губернатор.

В пресс-службе главы края на просьбу РБК прокомментировать эти слова ответили: «Губернатор заявил, что в региональном бюджете денег на поддержку бизнеса нет».