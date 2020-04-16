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Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

В бюджете Алтайского края нет средств для прямой поддержки бизнеса, пострадавшего от эпидемии коронавируса, заявил губернатор Виктор Томенко. Половина средств в краевом бюджете — это дотации из центра, пояснил он
Виктор Томенко (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Как заявил глава региона Виктор Томенко, средств на это в краевом бюджете нет.

«У нас и на реализацию того, что мы уже запланировали, половины денег не хватает, а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя. Поэтому пока решений о прямой поддержке со стороны краевого бюджета не принято», — цитирует губернатора «РИА Новости».

Доходы краевого бюджета — 112 млрд руб. — наполовину формируются из субсидий и субвенций, которые выделяет федеральный центр, пояснил Томенко.

«И когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, оказываемся в ситуации, когда человека пригласили в гости, а он привел с собой еще своего товарища», — подчеркнул губернатор.

В пресс-службе главы края на просьбу РБК прокомментировать эти слова ответили: «Губернатор заявил, что в региональном бюджете денег на поддержку бизнеса нет».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным краевых властей на 16 апреля, в регионе зарегистрированы 48 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, три человека выздоровели, летальные исходы не зафиксированы.

В среду, 15 апреля, президент Владимир Путин объявил о новых мерах по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. Правительство должно безвозмездно выделить таким предприятиям из пострадавших секторов деньги на выплату зарплат сотрудникам в течение двух месяцев из расчета 12,13 тыс. руб. на одного сотрудника в месяц. Президент пояснил, что объем помощи будет рассчитываться, исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля.

Он также предложил направить регионам дополнительную финансовую помощь в размере 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов. Путин пояснил, что у субъектов федерации должна быть возможность гибко использовать выделенные средства.

Путин предложил направить регионам ₽200 млрд на устойчивость бюджетов
Политика

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил о третьем пакете мер для поддержки московского бизнеса.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает. По его словам, аппараты уполномоченных по защите прав предпринимателей в 29 регионах провели «контрольные закупки» по получению таких кредитов. Предприниматели под наблюдением уполномоченных обратились в отделения 14 банков. Среди последних были как крупнейшие (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк), так и небольшие, не участвующие в программе субсидирования кредитов под зарплаты (Финсервисбанк, «Агророс», Сибсоцбанк).

В результате из 158 заявок от предпринимателей кредиты были выданы шестерым, 132 заявки (83%) были отклонены, еще 15 находятся на рассмотрении, пять одобрили, но на тот момент еще ничего не выдали.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Владислав Гордеев, Роман Кирьянов
Теги: финансы, коронавирус, Алтайский край
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