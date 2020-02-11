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Политика ,  
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США выразили обеспокоенность из-за опасных маневров российских спутников

Президент США Дональд Трамп и Джон Рэймонд (справа) (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Вашингтон по дипломатическим канал уведомил Москву о своей обеспокоенности в связи с потенциально опасными маневрами российских спутников недалеко от находящегося на орбите американского спутника-разведчика. Об этом пишет Time.

Как отмечается в публикации, в январе два российских спутника, обозначенных как «Космос 2542» и «Космос 2543», оказались рядом с американским, идентифицированным как USA-245 и известным экспертам под названием KH-11. Этот аппарат входит в разведывательную группу под кодовым названием Keyhole/CHRYSTAL, состоящую из четырех спутников, способных вести наблюдение за всей поверхностью Земли.

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«Мы считаем подобные действия необычными и тревожными. Потенциально, в космосе может возникнуть опасная ситуация», — завил в интервью журналу глава командования Космическими силами США генерал Джон Рэймонд.

По его словам, Россия создает для себя на орбите возможности, которые позволят ей использовать в своих интересах то, что США полагаются на космические системы для обеспечения американских интересов.

В публикации утверждается, что это первый случай, когда американские военные публично указывают на непосредственную угрозу своему космическому аппарату со стороны противника. В этой связи, как отметил Рэймонд, необходимо мобилизовать Космические силы против предполагаемых угроз, потому что другие страны, в особенности Россия и Китай, становятся все более изощренными в создании космического оружия.

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8 февраля главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что Россия запустила небольшой спутник, который выследил американский космический аппарат, задействованный в разведке. «До сих пор все считали [космическое] пространство безопасным убежищем. Это уже не так», — сказал он. Комментируя это заявление, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РБК, что никакой российской «агрессии» в космосе нет, а в упомянутом американским генералом инциденте со стороны России участвовал гражданский спутник, который выполнял свои функции, предназначенные для собственной корректировки.

Автор: Михаил Юшков
Теги: спутник, сближение
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