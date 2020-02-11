США выразили обеспокоенность из-за опасных маневров российских спутников

Президент США Дональд Трамп и Джон Рэймонд (справа) (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Вашингтон по дипломатическим канал уведомил Москву о своей обеспокоенности в связи с потенциально опасными маневрами российских спутников недалеко от находящегося на орбите американского спутника-разведчика. Об этом пишет Time.

Как отмечается в публикации, в январе два российских спутника, обозначенных как «Космос 2542» и «Космос 2543», оказались рядом с американским, идентифицированным как USA-245 и известным экспертам под названием KH-11. Этот аппарат входит в разведывательную группу под кодовым названием Keyhole/CHRYSTAL, состоящую из четырех спутников, способных вести наблюдение за всей поверхностью Земли.

«Мы считаем подобные действия необычными и тревожными. Потенциально, в космосе может возникнуть опасная ситуация», — завил в интервью журналу глава командования Космическими силами США генерал Джон Рэймонд.

По его словам, Россия создает для себя на орбите возможности, которые позволят ей использовать в своих интересах то, что США полагаются на космические системы для обеспечения американских интересов.