Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 07 фев, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 07 фев, 13:59
В Ухани от коронарного вируса умер гражданин США Общество, 08:19 В Госсовете Татарстана назвали время и место прощания с Хайруллиным Общество, 08:17 Доктор развеял популярные домыслы об онкологии Общество, 08:07 Генерал НАТО заявил о преследовании спутника США российским аппаратом Общество, 07:54 Эксперты назвали вакансии с зарплатой до 800 тыс. руб. Общество, 07:35 Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов Общество, 07:24 В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино Общество, 07:02 Netflix раскрыла названия заблокированных по требованию властей фильмов Технологии и медиа, 06:53 Суд арестовал начальника УФСИН по Северной Осетии по делу о растрате Общество, 06:31 Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит Политика, 06:03 Число заразившихся коронавирусом на судне в Японии возросло до 64 Общество, 05:34 Трамп уволил давшего против него показания по импичменту посла США в ЕС Политика, 04:45 Зеленский попросил премьера Италии закрыть представительства ДНР и ЛНР Политика, 03:39 В Китае количество жертв коронавируса выросло до 722 человек Общество, 03:27
Общество ,  
0 

Генерал НАТО заявил о преследовании спутника США российским аппаратом

Российское Министерство обороны запустило небольшой спутник, который выследил американский космический аппарат, задействованный в разведке. Об этом главнокомандующий НАТО по трансформации, генерал Андре Ланата заявил в интервью журналу Washington Examiner.

«До сих пор все считали [космическое] пространство безопасным убежищем. Это уже не так», — заметил Ланата.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter