Общество , 08 фев, 07:54
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Генерал НАТО заявил о преследовании спутника США российским аппаратом
Российское Министерство обороны запустило небольшой спутник, который выследил американский космический аппарат, задействованный в разведке. Об этом главнокомандующий НАТО по трансформации, генерал Андре Ланата заявил в интервью журналу Washington Examiner.
«До сих пор все считали [космическое] пространство безопасным убежищем. Это уже не так», — заметил Ланата.
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