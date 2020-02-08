Генерал НАТО заявил о преследовании спутника США российским аппаратом

Российское Министерство обороны запустило небольшой спутник, который выследил американский космический аппарат, задействованный в разведке. Об этом главнокомандующий НАТО по трансформации, генерал Андре Ланата заявил в интервью журналу Washington Examiner.

«До сих пор все считали [космическое] пространство безопасным убежищем. Это уже не так», — заметил Ланата.

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