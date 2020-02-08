В Госдуме оценили слова генерала НАТО о «преследовании» Россией спутников

Алексей Чепа (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Никакой российской «агрессии» в космосе нет. Об этом заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так депутат прокомментировал слова главнокомандующего НАТО по трансформации, генерала Андре Ланата о том, что российское Министерство обороны запустило спутник, чтобы следить за американскими космическими аппаратами.

«Это гражданский спутник, который выполнял свои функции, предназначенные для собственной корректировки. А действия, которые американцы не могут предсказать, вызывают волну пиара, которая направлена на то, чтобы выделялось больше денег на космические и военные программы Соединенных Штатов», — считает депутат. По его словам, «истерия, которую мы уже не первый раз слышим», прежде всего от натовских генералов, направлена на то, чтобы воздействовать на парламенты стран, чтобы выделялось все больше средств на и без того раздутый Госдепом бюджет американского военно-промышленного комплекса.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с РБК заявил, что Россия выступает за демилитаризацию космоса и использование космического пространства исключительно в мирных целях. По его словам, именно у Америки и у НАТО есть программа так называемых звездных войн.

«При этом, конечно, российские спутники могут фиксировать какие-либо элементы американской военной инфраструктуры, и это выводит американцев на чистую воду. Это доказывает, что они вопреки мнению международного сообщества продолжают милитаризировать космос, что может привести к очень печальным последствиям. Мне кажется, что заявление натовского генерала стоит рассматривать как раскрытие собственных неблаговидных намерений», — считает депутат.