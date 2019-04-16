«Укрнафта» заявила о победе над Россией в споре из-за имущества в Крыму

«Укрнафта» заявила о победе над Россией в споре из-за имущества в Крыму

Международный арбитраж обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн и возместить расходы в $3,5 млн, сообщила украинская компания. В «Укрнафте» утверждают, что Россия в 2014 году незаконно захватила 16 заправок в Крыму

Фото: Александр Максименко / РИА Новости

Международный арбитраж 12 апреля постановил взыскать с России $44,4 млн за «экспроприацию» имущества украинской компании «Укрнафта» в Крыму после присоединения полуострова к России. Об этом сообщается на сайте «Укрнафта». Также с России взыщут более $3,5 млн арбитражных расходов.

Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках в Крыму, «Укрнафта» пыталась вернуть контроль над своим имуществом, но получила отказ от российских правоохранительных органов. Летом 2015 года украинская компания передала спор на рассмотрение в международный арбитраж. Россия оспорила это в Верховном суде Швейцарии, однако суд в октябре 2018 года отклонил российский иск.

Отмечается, что швейцарский суд и арбитраж согласились в том, что «Укрнафта» «является инвестором по соглашению [между кабмином Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций], а имущество [компании] на территории Крыма — инвестициями».

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