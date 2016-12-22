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Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России
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Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России
Финансы, 18:42
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Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России
Парижский арбитраж рассматривал иск Ощадбанка к России об убытках от потери активов в Крыму. Сумма исковых требований, которые удовлетворил арбитраж, — $1,3 млрд плюс проценты, которые начислят к моменту погашения требований
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского Ощадбанка по спору с Россией на $1,3 млрд в связи с утратой активов в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.

«Международный арбитраж принял беспрецедентное решение о взыскании с России в пользу Ощадбанка $1,3 млрд», — говорится в сообщении.

По решению суда Россия также обязана компенсировать проценты, которые будут начисляться на эту сумму с момента вынесения решения арбитражем и до того момента, когда исковое требование будет фактически погашено. В пресс-службе банка также пообещали, что Ощадбанк начнет принимать «все возможные действия для выполнения решения и взыскания средств с Российской Федерации» и добиваться исполнения решения парижского арбитража «в соответствующих юрисдикциях во всем мире».

РБК направил запрос в Минюст России.

Украинский Ощадбанк обратился в Международный арбитраж с иском против России в августе 2016 года. Общую стоимость потерянных после присоединения Крыма к России активов с учетом процентов, которые должны быть начислены к моменту фактической выплаты компенсации, в Ощадбанке оценивали более чем в $1 млрд.

Минюст не признал решение суда о компенсациях за присоединение Крыма
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В мае 2018 года Арбитражный суд в Гааге присудил $159 млн украинским предпринимателям, обратившимся с претензиями к России после присоединения Крыма. Речь идет о принятии решения по иску ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также одного физлица — бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, обвинявших Россию в экспроприации их активов на территории Крыма. Среди выигравших иск компаний — как минимум несколько структур олигарха Игоря Коломойского, против которого в России возбуждено уголовное дело по обвинениям в организации убийств и применении запрещенных методов войны.

Это решение Москва опротестовала. Россия считает, что украинские иски не могут быть рассмотрены на основании двустороннего российско-украинского соглашения о защите инвестиций, которое защищает инвестиции, осуществленные на территории другой страны. Однако инвестиции, об экспроприации которых заявляют украинские инвесторы, были осуществлены в период, когда Крым был частью Украины, и, следовательно, не попадают под защиту. При этом Украина по-прежнему считает Крым своим (если бы она формально признала, что Крым перешел в состав России, возможно, Москва признала бы требования украинских инвесторов по двустороннему соглашению).

Поэтому Россия не признает юрисдикцию гаагского арбитража по рассмотрению этих споров и не участвовала в судебном процессе.

Ранее РБК подсчитал, что в постоянной палате Третейского суда в Гааге зарегистрировано восемь исков от полусотни украинских компаний по поводу активов в Крыму как минимум на $7 млрд (с учетом процентов).

Авторы: Наталья Демченко, Валерий Романов.
Теги: Ощадбанк , иск в суд , Арбитраж
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