Суд Швейцарии разрешил украинским фирмам добиваться компенсаций за Крым

Федеральный суд Швейцарии 16 октября постановил, что состав международного арбитража в Женеве имеет право разобрать по существу заявления 12 украинских компаний о возмещении убытков за национализацию их активов в Крыму после марта 2014 года. Швейцарский суд рассматривал этот вопрос по ходатайству российского правительства, которое возражало против компетенции женевского арбитража в этих спорах.
Компания «Укрнафта» (первый иск) и 11 других украинских предприятий (второй иск), часть которых в прошлом была связана с группой «Приват» Игоря Коломойского, в 2015 году обратились в Постоянную палату Третейского суда в Гааге по поводу национализации их активов (в основном это автозаправочные станции и нефтебазы) в Крыму и Севастополе в результате присоединения полуострова к России. Заявители ссылались на российско-украинское межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций от 1998 года, которое позволяет украинскому инвестору передать спор с Россией в арбитражный суд по регламенту ООН (ЮНСИТРАЛ). Поскольку Россия отказалась признавать спор, Постоянная палата Третейского суда сама назначила арбитров, а председателем стала арбитр Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Этот арбитраж в июне 2017 года вынес промежуточные решения, разрешавшие заслушать требования 12 украинских компаний по существу. Но Россия обжаловала промежуточные решения в швейцарском федеральном суде (по месту арбитража).
Российские адвокаты опирались на формальный аргумент: российско-украинское соглашение защищает инвестиции, осуществленные на территории другой страны; данные инвестиции были осуществлены в период, когда Крым был частью Украины, и, следовательно, не подпадают под защиту. При этом Украина по-прежнему считает Крым своим. Однако швейцарский суд решил, что соглашение о защите инвестиций должно распространяться и на те инвестиции, которые вследствие изменения границ оказались на территории другого государства на момент экспроприации. Об этом говорится в пресс-релизе суда (.pdf).
Решение было вынесено в ходе публичного слушания. По данным Swissinfo, решение в пользу украинских компаний было принято большинством голосов — четырьмя против одного (коллегия из пяти судей, а не трех, назначается, когда процесс затрагивает фундаментальные правовые вопросы. — РБК).
Теперь женевский арбитраж сможет рассмотреть требования истцов о компенсации по существу. «Укрнафта» оценивает свои потери в $50,3 млн, а другие 11 компаний — в $47,4 млн (без учета процентов).
Как ранее писал РБК со ссылкой на украинские СМИ и данные украинского реестра юрлиц, несколько компаний-истцов контролируются офшорами, в прошлом связанными с группой «Приват» Коломойского.
Одна из компаний — «Стемв-Груп» — оспаривала переход нефтебазы в Севастополе в собственность города, но в сентябре 2016 года местный апелляционный суд вынес решение в пользу правительства Севастополя.
Аресты акций «дочек» российских банков
Всего в Постоянной палате Третейского суда в Гааге зарегистрировано восемь исков от полсотни украинских компаний по поводу активов в Крыму. В мае 2018 года арбитраж вынес первое, прецедентное решение о присуждении компенсации — $159 млн в пользу ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, а также одного физлица — бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. В начале сентября апелляционный суд Киева по ходатайству «Эверест Истейт» и остальных истцов об обеспечительных мерах арестовал акции украинских «дочек» российских госбанков — Проминвестбанка (группа Внешэкономбанка), Сбербанка и ВТБ. После этого «дочки» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ обжаловали арест в Верховном суде Украины, а ВЭБ объявил о намерении подать на Украину в международный арбитраж в соответствии с российско-украинским соглашением о защите инвестиций 1998 года. 25 сентября киевский суд признал решение международного арбитража и в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией разрешил истцам начать исполнительное производство.