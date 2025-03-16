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Военная операция на Украине ,  
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Рубио назвал многообещающими переговоры с Россией по Украине

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Рубио счел контакты России и США по Украине многообещающими и допустил, что вскоре будут объявлены их результаты. Уиткофф объявил, что на следующей неделе ожидается беседа Трампа с Путиным, что он считает «позитивным импульсом»
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Контакты американской и российской сторон, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, являются многообещающими, есть шанс, что скоро будут объявлены результаты, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News.

В частности он так охарактеризовал встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным 13 марта. «Надеюсь, что мы довольно скоро сможем сделать заявление. Не могу этого гарантировать, но встреча определенно была многообещающей», — сказал Рубио (цитата по ТАСС).

Сам Уиткофф назвал продлившуюся три-четыре часа встречу с президентом России «дискуссией, основанной на поиске решений», сочтя ее «позитивной». По его словам, позиции сторон конфликта сближаются и он ожидает достижения перемирия в течение нескольких недель. Уиткофф сообщил, что на следующей неделе ожидается телефонный разговор Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

В эфире CBS спецпосланник президента США заявил, что этот разговор отражает «позитивный импульс» в достижении долгосрочного мира.

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В Кремле сообщали, что Уиткофф передал Путину «дополнительную информацию», а российский президент через него передал «дополнительные сигналы» для Трампа. Последний заявил, что переговоры его посланника с Путиным были «очень хорошими и продуктивными» и «есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может наконец закончиться».

Встреча Уиткоффа с Путиным в Москве прошла спустя два дня после переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде, по итогам которых Украина согласилась на 30-дневное полное перемирие, если Россия также пойдет на этот шаг.

Путин заявил, что Россия в целом «за», но есть нюансы, в частности касающиеся ситуации в Курской области и на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Марко Рубио Стив Уиткофф переговоры США Украина
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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