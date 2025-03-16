Рубио назвал многообещающими переговоры с Россией по Украине

Рубио счел контакты России и США по Украине многообещающими и допустил, что вскоре будут объявлены их результаты. Уиткофф объявил, что на следующей неделе ожидается беседа Трампа с Путиным, что он считает «позитивным импульсом»

Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Контакты американской и российской сторон, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, являются многообещающими, есть шанс, что скоро будут объявлены результаты, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News.

В частности он так охарактеризовал встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным 13 марта. «Надеюсь, что мы довольно скоро сможем сделать заявление. Не могу этого гарантировать, но встреча определенно была многообещающей», — сказал Рубио (цитата по ТАСС).

Сам Уиткофф назвал продлившуюся три-четыре часа встречу с президентом России «дискуссией, основанной на поиске решений», сочтя ее «позитивной». По его словам, позиции сторон конфликта сближаются и он ожидает достижения перемирия в течение нескольких недель. Уиткофф сообщил, что на следующей неделе ожидается телефонный разговор Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

В эфире CBS спецпосланник президента США заявил, что этот разговор отражает «позитивный импульс» в достижении долгосрочного мира.

В Кремле сообщали, что Уиткофф передал Путину «дополнительную информацию», а российский президент через него передал «дополнительные сигналы» для Трампа. Последний заявил, что переговоры его посланника с Путиным были «очень хорошими и продуктивными» и «есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может наконец закончиться».

Встреча Уиткоффа с Путиным в Москве прошла спустя два дня после переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде, по итогам которых Украина согласилась на 30-дневное полное перемирие, если Россия также пойдет на этот шаг.

Путин заявил, что Россия в целом «за», но есть нюансы, в частности касающиеся ситуации в Курской области и на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что прекращение огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.