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Военная операция на Украине ,  
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WSJ написала о завершении «авантюры» ВСУ в Курской области

WSJ: ВСУ отступили почти со всей территории Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ отступили почти со всей территории Курской области, их операция подошла к концу, пишет WSJ. Приезжавший на курское направление Сырский «руководил отступлением», отметила газета
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области подошла к концу, из-за российского продвижения они отступили из всего региона, кроме небольшого участка, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Издание пишет, что к началу марта украинские войска не могли перемещать технику в Курскую область или из нее, «не подвергаясь обстрелу со стороны России, что делало систематическую эвакуацию раненых или подкрепление практически невозможными».

Спустя неделю ситуация резко ухудшилась, на курское направление прибыл главком ВСУ Александр Сырский, однако к тому моменту стало ясно, что он руководит отступлением, пишет издание.

WSJ написала о завершении «авантюры» ВСУ в Курской области
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ВСУ осуществили вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года, с тех пор там продолжаются бои. Президент Украины Владимир Зеленский называл среди целей этой операции «пополнение обменного фонда», предотвращение наступления в Сумской области, создание «буферной зоны» и оттягивание российских сил с других направлений. По оценкам Генштаба России, ВСУ удалось занять 1268 кв. км территории региона.

МИД Украины заявил о продолжении операции в Курской области
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

8 марта российская армия начала наступление по нескольким направлениям в Курской области. Через пять дней Минобороны отчиталось об освобождении Суджи — единственного захваченного ВСУ города. В ведомстве также публиковали кадры ударов по отступающим украинским подразделениям. По данным Forbes, украинские военные потеряли около 500 единиц транспортных средств и тяжелой техники, в том числе американский танк Abrams и британские гаубицы M-777.

Зеленский заявил, что операция в Курской области «выполнила свою задачу» и оттянула российские силы с других направлений. По словам начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, оставшиеся украинские военные «окружены и блокированы», идет их «планомерное уничтожение». У них есть два пути — сдаться в плен или умереть, говорил президент России Владимир Путин. Вместе с тем глава украинского МИДа Андрей Сибига 16 марта заявил о продолжении операции ВСУ в Курской области.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Военная операция на Украине отступление ВСУ
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