Минобороны показало кадры эвакуации жителей из освобожденной Суджи

Жителей эвакуируют из недавно освобожденных Суджи и Казачьей Локни. Суджу российские войска вернули 13 марта, а Казачью Локню — днем ранее

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Минобороны России показало кадры эвакуации местных жителей из недавно освобожденных города Суджи и села Казачья Локня. Суджу, которая ранее была занята ВСУ, российские войска вернули под контроль 13 марта, а Казачью Локню — 12 марта.

Помощь гражданскому населению оказывают подразделения группировки «Север», уточнили в Минобороны.

Казачья Локня расположена в Суджанском районе, между ней и Суджей, которая является районным центром около 4 км. Из района уже вывезли несколько сотен граждан. Эвакуацию проводят в рамках режима контртеррористической операции (КТО), который действует в Курской области. Минобороны ранее объявило о начале разминирования приграничных территорий региона.