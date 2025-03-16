Минобороны показало кадры эвакуации жителей из освобожденной Суджи
Минобороны России показало кадры эвакуации местных жителей из недавно освобожденных города Суджи и села Казачья Локня. Суджу, которая ранее была занята ВСУ, российские войска вернули под контроль 13 марта, а Казачью Локню — 12 марта.
Помощь гражданскому населению оказывают подразделения группировки «Север», уточнили в Минобороны.
Казачья Локня расположена в Суджанском районе, между ней и Суджей, которая является районным центром около 4 км. Из района уже вывезли несколько сотен граждан. Эвакуацию проводят в рамках режима контртеррористической операции (КТО), который действует в Курской области. Минобороны ранее объявило о начале разминирования приграничных территорий региона.
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