Из Суджанского района эвакуировали более 300 человек
Спасатели вывезли из Суджанского района Курской области 301 человека, сообщила пресс-служба МЧС.
«Людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, нуждающихся в медицинской помощи — в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.
Гражданам предоставляют воду, продукты и возможность поговорить с родственниками. Эвакуированных сопровождают психологи МЧС.
Эвакуацию проводят в рамках режима контртеррористической операации (КТО), уточнили в ведомстве.
За последние несколько дней российская армия освободила в Курской области 28 населенных пунктов. По словам начальника Генштаба России Валерия Герасимова, Москва вернула под свой контроль 86% территорий, ранее оккупированных Украиной.
13 марта военные освободили Суджу, которая находится на юго-западе региона. Это был единственный город, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли в ходе нападения на область в августе 2024 года.
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