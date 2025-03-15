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Военная операция на Украине ,  
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Из Суджанского района эвакуировали более 300 человек

Сюжет
Военная операция на Украине

Из Суджанского района эвакуировали более 300 человек
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Спасатели вывезли из Суджанского района Курской области 301 человека, сообщила пресс-служба МЧС.

«Людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, нуждающихся в медицинской помощи — в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

Гражданам предоставляют воду, продукты и возможность поговорить с родственниками. Эвакуированных сопровождают психологи МЧС.

Эвакуацию проводят в рамках режима контртеррористической операации (КТО), уточнили в ведомстве.

Минобороны показало кадры из освобожденной Суджи
Политика

За последние несколько дней российская армия освободила в Курской области 28 населенных пунктов. По словам начальника Генштаба России Валерия Герасимова, Москва вернула под свой контроль 86% территорий, ранее оккупированных Украиной.

13 марта военные освободили Суджу, которая находится на юго-западе региона. Это был единственный город, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли в ходе нападения на область в августе 2024 года.

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