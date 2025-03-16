Bloomberg допустил, что условия Москвы для перемирия не примут Киев и ЕС
Выдвинутые Москвой условия прекращения огня на Украине, как ожидается, окажутся неприемлемыми для Киева и Брюсселя, пишет Blooomberg со ссылкой на собеседников в западных спецслужбах.
После встречи украинской и американской делегаций в Джидде 11 марта Украина заявила о согласии на 30-дневное прекращение огня, если на него пойдет и Россия. Евросоюз тогда поддержал итоги переговоров, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это может стать шагом к миру на Украине.
Российский президент Владимир Путин 13 марта заявил, что российская сторона поддерживает идею о перемирии, но есть вопросы, в том числе по поводу ситуации с украинскими военными в Курской области. Глава государства также обратил внимание, что не понятно, кто будет выявлять нарушения прекращения огня, а также продолжит ли в это время Украина проведение мобилизации.
Американский президент Дональд Трамп назвал заявление Путина многообещающим, но «не полным».
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