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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg допустил, что условия Москвы для перемирия не примут Киев и ЕС

Bloomberg: условия Москвы для перемирия могут не принять ЕС и Украина
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Выдвинутые Москвой условия прекращения огня на Украине, как ожидается, окажутся неприемлемыми для Киева и Брюсселя, пишет Blooomberg со ссылкой на собеседников в западных спецслужбах.

После встречи украинской и американской делегаций в Джидде 11 марта Украина заявила о согласии на 30-дневное прекращение огня, если на него пойдет и Россия. Евросоюз тогда поддержал итоги переговоров, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это может стать шагом к миру на Украине.

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Российский президент Владимир Путин 13 марта заявил, что российская сторона поддерживает идею о перемирии, но есть вопросы, в том числе по поводу ситуации с украинскими военными в Курской области. Глава государства также обратил внимание, что не понятно, кто будет выявлять нарушения прекращения огня, а также продолжит ли в это время Украина проведение мобилизации.

Американский президент Дональд Трамп назвал заявление Путина многообещающим, но «не полным».

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