Шольц анонсировал коалицию по поставкам дальнобойного оружия Украине

Германия, Франция и Польша хотят увеличить поставки оружия на Украину. Власти России с начала боевых действий заявляют, что это лишь затянет конфликт и не помешает Москве достичь целей военной операции

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал создание новой группы в рамках формата «Рамштайн», которая будет координировать поставки Украине артиллерийских систем дальнего действия. Глава немецкого правительства рассказал об этой инициативе на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском 15 марта. По словам канцлера ФРГ, Франция, Польша и Германия будут нести «особую ответственность» в этом вопросе.

При этом Олаф Шольц последовательно выступает против передачи Киеву дальнобойных ракет TAURUS.

Канцлер отметил, что Берлин, Париж и Варшава хотят увеличить поставки оружия на Украину. «Помимо прочего, мы теперь будем закупать для Украины еще больше оружия на всем мировом рынке. Он [Владимир Зеленский] знает, что может на нас положиться. А президент России должен знать: мы не перестанем поддерживать Украину, мы твердо на ее стороне», — заявил Шольц.

Эмманюэль Макрон, в свою очередь, отметил, что страны намерены добиться прогресса в укреплении собственной защиты и поддержке Киева. «Наша безопасность, наше будущее поставлены на карту на Украине», — сказал президент Франции, отметив важность чешской инициативы по закупке для Украины боеприпасов из третьих стран.

После провала обещания ЕС поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года Прага инициировала кампанию по закупке 800 тыс. боеприпасов для Украины у третьих стран. К инициативе присоединились 18 государств, включая Канаду, Германию, Нидерланды и Польшу. 8 марта чешский премьер Петр Фиала заявил в соцсети X, что удалось собрать достаточно средств для приобретения первой партии в 300 тыс. штук. 12 марта в Праге сообщили о возможности закупить дополнительно 200 тыс. снарядов. Как отметил советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр, они могут поступить на Украину в июне.

Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что состоялся хороший диалог. Польский премьер отдельно прокомментировал состояние трансатлантического партнерства. По его словам, отношения с Вашингтоном в настоящее время хорошие, но для обеспечения долгосрочной безопасности в Европе, по его словам, необходимо делать больший упор на европейскую оборону. Это укрепит отношения с Вашингтоном и поможет «одержать победу» над Россией, уверен польский премьер.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что президент «одной из больших стран» спросил его, получит ли защиту от нападения России та страна, которая не выполнила план альянса по тратам на оборону. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы дал им делать все, что они, черт возьми, захотят», — сказал Трамп.

12 марта президент Польши Анджей Дуда и премьер Дональд Туск вместе отправились в США, чтобы обсудить увеличение поставок оружия Киеву и убедить американский конгресс согласовать новый пакет помощи.

В тот же день президент США Джо Байден одобрил пакет неотложной помощи Киеву на общую сумму $300 млн — впервые с декабря 2023 года. ЕС, в свою очередь, согласовал 13 марта пополнение Европейского фонда мира на €5 млрд.

Встреча «Веймарского треугольника» состоялась на фоне заочных разногласий между Германией и Францией, вызванных заявлением Макрона о возможности отправки европейских военных на Украину. Олаф Шольц такой сценарий считает невозможным. Высокопоставленный немецкий чиновник заявлял Politico, что главная цель переговоров — «послать новый сигнал единства».

Россия осуждает военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.