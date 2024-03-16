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Военная операция на Украине ,  
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Красный Крест заявил о взломе после поста о платной эвакуации в Белгороде

Председатель Красного Креста Савчук заявил о взломе сайта
Сюжет
Военная операция на Украине

Сайт Российского Красного Креста атаковали хакеры, сообщила организация на своей странице в сети «Вконтакте». Сейчас доступ к порталу ограничен, специалисты устраняют проблемы.

Как сообщает телеграм-канал Baza, до этого на главной странице сайта появилось объявление о платной эвакуации с территории Белгорода и Белгородской области.

В сообщении РКК подчеркивается, что организация не проводит платных эвакуаций и «не поддерживает инициативы вооруженных группировок». «Тот, кто это сделал, не стыдится нападать на информационные ресурсы гуманитарных организаций и не понимает последствия своих действий. Подобные акты недопустимы в любое время», — заявил председатель РКК Павел Савчук.

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Президент Владимир Путин накануне заявил, что на этой неделе диверсанты четыре раза предприняли попытки атаки на Белгородском направлении и одну — на Курском. На этом фоне жителей белгородской Козинки (приграничное село в Грайворонском округе) вывезли в безопасное место. По словам Путина, общая численность сил противника составила более 2,5 тыс. человек личного состава, 35 танков и около 40 боевых бронированных машин. «Везде противник был отброшен, точнее — бежал», — сказал президент. Целью атак он назвал «попытку помешать выборам президента России».

В Минобороны заявили, что потери украинской стороны при отражении атак составили более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley.

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Теги
Белгородская область Российский Красный Крест эвакуация диверсанты
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