Путин заявил о 35 танках в составе сил ВСУ, пытавшихся перейти границу

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали свыше 2,5 тыс. солдат и 35 танков при попытке проникновения на территорию России, однако она была безуспешной, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Трансляция выступления шла на сайте Кремля.

По словам Путина, украинские силы с 12 марта, используя главным образом «спецподразделения иностранных наемников и силы поддержки ВСУ», предприняли несколько попыток выхода и закрепления на российской территории. Президент заявил, что четыре атаки были совершены на белгородском направлении и одна — на курском.

По словам президента, для этого Украина использовала свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. «Ни на одном из направлений противник успеха не имел — везде отброшен и отошел, а точнее, сбежал с большими потерями. Среди личного состава — около 60%, по бронетехнике — свыше 50%», — уточнил президент.

Он отметил, что целью этих действий является «попытка помешать выборам президента России».

12 марта ФСБ и Минобороны рассказали о попытке украинских ДРГ прорваться на территорию России в Белгородской и Курской областях. В ведомствах отметили, что эта атака была отражена.

В Белгородской области диверсанты пытались продвинуться в глубь российской территории на трех направлениях — в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.

Позже Минобороны сообщило, что российские войска совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России с 12 по 15 марта предотвратили все попытки ВСУ прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

«Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей», — уточнили потери ВСУ в военном ведомстве.